Bizim Mahallenin Delisi …

‘ Bu da geçer Ya Hu..! , ‘ diyerek başladık izlemeye… Sonra , ‘ Hoş gör Ya Hu ‘ dedik.Çektik sineye …

‘ Ah …‘ dedik ; ancak , ‘ oh veya of ‘ demedik . Sonra gördük ki , her şey yıkılmış ve ‘ Hiç ..! ‘ olmuş.

Diyecebileceğimiz tek şey ‘ Edep Ya Hu..! ’ kalmış.

Çocukluğumuzda , mahallemizde kapsam geçerliliği olmayan ve görünüş geçerliliğini de yitirmiş bazı komşularımız olurdu. Bu insanların bazıları özürlü idi.Yani , akıl hastası idi. Üstelik , bir de alkol aldıktan sonra dışarı çıkar , evlere , apartmanlara doğru söver ve herkesi tehdit ederdi.

Önceleri , merakla izlediğimiz ve ‘Hoş gör Yahu ‘ dediğimiz bu akli zaaf içinde , kapsam ve görünüş geçerliliğini yitirmiş komşumuzu susturmak mümkün olmazdı. Üçüncü tekil şahısı muhatap alarak, mahalleye tehdit yağdırırdı.

Güçten ve başka şeylerden değil ; ancak , alkolden şarhoştu. ve akli zaaf içindeydi.

Onun bu bağartılarından bir müddet sonra mahallemize kalabalık bir şekilde polisler gelir. Bu görünüş geçeliliği olmayan şahsı alır, götürürlerdi. Daha sonra , bu sahsın kapsam geçerliliği olmadığıda ortaya çıkınca serbest bırakılır. Mahalleye geri dönerdi.

Kendisine hiç kimsenin hiçbir şey yapmadığı bu şahıs mazlum olarak görülür. Başkaları ve mahalleyi huzura kavuşturan polisler yanlış anlaşılırdı.

‘ Ah..! ‘ ki , ne ‘ Ah…! ‘

Hayat , prensibleri güçlü insanların başarabileceği bir imtihan yeriydi. Prensibleri zayıf insanlar , sıcak yaz günü kuru bir havada düz bir caddede yürüse , çamuru tepesine çıkarır, görünüş geçerliliğini yitirirdi.

Hayatta öyle kapsam ve görünüş yetersizliği içinde ancak öyle soysal roller yüklenmiş insanlar vardı ki , bunlara sadece , ‘ Edep Yahu , Edep ...!’ bile diyemiyorduk.

Ortada ki manzara koca bir ‘ AH ‘ ve ‘ HİÇ’ ti…

İnsan erkekliğini her zaman kullanmamalıydı. Çünkü , lazım olduğunda , kullanılamıyabilir di. Çok Kullanılırsa bir anlamı olmayabilirdi.

Ulumasını bilmeyen köpek , sürüye kurt getirirdi.

Pek rengine aldanma felek eski felektir.

Zira , feleğin meşreb-i na –sazı dönektir.

Ya bisteri kemhada ya viranede can ver

Çun bayu geda hake beraber girecektir.

Allah’a sığın şahsı halimin gazabından

Zira yumuşak atın çiftesi pektir. ( Ziya Paşa – Terkibi Bend )

Herkese selam ve sevgilerimle …