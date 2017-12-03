Bizler de 'engelli' adayıyız

Kırıkkale AK Parti İl Başkanı Dağdelen, Görme Engelliler Derneği'ni ziyaret ederek, "Engelli vatandaşlarımızı asla hor görmeyiniz. Bizler de bugünün ve yarının birer engelli adayıyız" dedi

Kırıkkale AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, Kırıkkale Görme Engelliler Derneği'ni ziyaret etti. Dernek üyeleri ile bir araya gelerek dernek faaliyetleri hakkında bilgiler alan İl Başkanı Dağdelen, yapılacak çalışmalarda her zaman destek olamaya hazır olduklarını ve her zaman engellilerin yanında olduklarını belirtti.

İl Başkanı Dağdelen, "Engelli vatandaşlarımızı her zaman ziyaret etmeli, sıkıntılarının olup olmadığını sormalıyız Engelliler, her zaman toplumun gülen yüzleridir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nüz kutlu olsun" dedi. Kırıkkale Görme Engelliler Derneği Başkanı Adnan Çelik de, "Kimileri doğuştan, kimileri sonradan engeli olmuştur. Biz de sizler gibi hayatımıza devam ediyoruz. Bizim tek sıkıntımız, engellilere biraz saygı gösterilmesini istiyoruz" diye konuştu.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE