Blake Griffin, 2 Ay Yok

Los Angeles Lakers ile oynanan maçta sakatlanan Los Angeles Clippers'ın yıldız basketbolcusu Blake Griffin, 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Los Angeles Lakers ile oynanan maçta sakatlanan Los Angeles Clippers'ın yıldız basketbolcusu Blake Griffin, 2 ay sahalardan uzak kalacak.

NBA'de geçtiğimiz gün Los Angeles Lakers ile Staples Center'da oynanan karşılaşmada Los Angeles Clippers adına üzücü bir olay yaşanmıştı. Clippers'ın yıldız oyuncusu Blake Griffin, 4. periyotta yaşanan bir pozisyonda sakatlandı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Griffin'in sağlık durumu hakkında bilgi verildi. Açıklamada 28 yaşındaki basketbolcunun sol dizinde yırtık meydana geldiği ve tedavisinin 8 hafta süreceği belirtildi.

Griffin, NBA'de bu sezon 23.6 sayı 7.9 ribaund ve 5.1 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.