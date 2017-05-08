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Bm: “1 Milyon Çocuk Güney Sudan’dan Kaçtı”

» »
Bm: “1 Milyon Çocuk Güney Sudan’dan Kaçtı”
Birleşmiş Milletler (BM), Güney Sudan'da yaşanan sivil savaş nedeniyle 1 milyondan fazla çocuğun ülkeden kaçtığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Güney Sudan'da yaşanan sivil savaş nedeniyle 1 milyondan fazla çocuğun ülkeden kaçtığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler, Güney Sudan'da artan çatışmalar nedeniyle 1 milyondan fazla çocuğun ülkeyi terk ettiğini belirtti. BM, aynı zamanda ülkede bulunan yaklaşık 1 milyon çocuğun da evsiz olduğunu açıkladı. BM Mülteci Örgütü yetkilisi Valentin Tapsoba, Güney Sudan mülteci krizini dünyanın en endişe verici durumu olarak tanımladı. Tapsoba, "Bu krizin ifadesinin mülteci çocuklar olması inanılmaz derecede rahatsızlık verici" dedi.

Güney Sudan, 2013 yılından beri etnik silinmeye sebep olan sivil savaş nedeniyle yıkıma uğradı. Ülkedeki sivil savaşlar, Devlet Başkanı Salva Kiir'in yardımcısı Riek Machar'ı darbe planladığı suçlamasıyla görevinden almasıyla başladı. BM tarafından yapılan en son açıklamaya göre, ülkede iç savaşın başlamasından bu yana komşu ülkelere kaçan yaklaşık 2 milyon insanın yüzde 62'sini çocuklar oluşturuyor. Ülkedeki çocukların yaklaşık 4'de 3'ü okula gidemiyor. Bu rakam okula gidemeyen çocuk sayısına ilişkin dünyadaki en büyük oran.

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