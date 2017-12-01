Bm: “Fas Açıklarında 28 Mülteci Kayboldu”

Birleşmiş Milletler, Fas açıklarında 28 mültecinin kaybolduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler, Fas açıklarında 28 mültecinin kaybolduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Fas açıklarında bir teknenin 28 mülteciyle birlikte kaybolduğunu bildirdi. BM Uluslararası Göç Örgütü sözcüsü Joel Millman, teknede bulunan 6 mültecinin kurtarıldığını, 28 kişinin tekneyle birlikte kaybolduğunu bildirdi. Millman, bu yıl Kuzey Afrika ile İspanya arasındaki rotada 177 kişinin hayatını kaybettiğini, İspanya'ya gelen mülteci sayısının bugüne kadar 19 bin 668'e ulaştığını söyledi.