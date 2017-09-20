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Bm Genel Kurulu Karşısında Panayır Gibi Eylem

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Bm Genel Kurulu Karşısında Panayır Gibi Eylem
ABD'nin New York kentinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurul toplantısı sürerken, dışarıda yapılan eylemler de renkli görüntülere...

ABD'nin New York kentinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurul toplantısı sürerken, dışarıda yapılan eylemler de renkli görüntülere sahne oldu.

ABD'nin New York şehrinde gerçekleştirilen BM 72. Genel Kurul toplantısı devam ederken, BM binasının karşısındaki Manhattan'de bulunan Trump kulelerinin bulunduğu 36'ıncı ve 37'nci Cadde arasında kalan Dag Hammarskjold Park'ı eylemcilere ayıran New York Polis Departmanının sıkı güvenlik önlemleri arasında insanlar ve grupların yaptığı eylemler renkli görüntülere sahne oldu.

ABD ve grupların kendi ülkelerinin bayraklarının taşındığı eylemlerde Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi yanlıları bir tarafta liderlerine destek verirken, alanın diğer ucunda ise seçimle ilk defa devlet başkanı seçilen devrik lider Muhammed Mursi yandaşları seslerini duyurmaya çalıştı. 1967 ile 1970 yılları arasında bağımsız bir devletken çıkan savaş sonucu Nijerya'nın egemenliği altına giren Biafralılar yıllar yılı süren asimilasyonun fotoğraflarını taşıyarak bağımsızlık mücadelelerini savundular. New York Ortodoks Yahudi Cemaati üyelerinin hedefinde ise İsrail vardı. Asılan ve taşınan afişlerde İsrail'in Yahudileri temsil etmediği vurgulanarak, Siyonizm lanetlendi. Dünya'da 100 milyondan fazla taraftarı bulunan ve "Doğruluk, Merhamet ve Hoşgörü" ilkelerine dayalı geleneksel bir Çin meditasyon ve ruhsal meditasyon uygulayıcıları olduklarını vurgulayan Falun Gong grubu, alanın en dikkat çeken eylemci grubu oldu. Astıkları afişlerden çok alanın farklı bölgelerinde geleneksel Uzakdoğu müzikleri eşliğinde yaptıkları meditasyon dikkat çekti.

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