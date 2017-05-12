Bm Genel Sekreteri Guterres’den Somali’ye Yardım Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Somali'ye destek sağlamak için İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen uluslararası konferansta...

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Somali'ye destek sağlamak için İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen uluslararası konferansta Somali'ye yardım çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Londra'da Somali Devlet Başkanı Muhammed Abdullah Muhammed, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki'nin de katıldığı Uluslararası Somali Konferansı'nın açılış konuşmasını yaptı. Guterres, uluslararası toplumu terör örgütü El Şebab ile savaşan Somali'nin güvenlik çabalarını desteklemeye ve ölümcül kuraklıktan etkilenen 6 milyondan fazla Somali vatandaşına yardım etmeye çağırdı. Guterres, Doğu Afrika devlet ve hükümet başkanlarına ve konferanstaki diğer ülke liderlerine seslenerek, "Somali liderini dinlemek için ve yapılacak işbirliğinin çerçevesini belirlemek için buradayız" ifadelerini kullandı.

Guterres, Somali'yi hem "trajik ve umut verici" hem de "yakın gelecekte dünyanın her tarafında ihtiyacımız olan iyi şeyler" olarak nitelendirdi. Guterres, insan haklarının ve uluslararası insancıl hukukun ihlal edilmesi ve bunların cezasız kalması nedeniyle çatışmaların ülkeyi tahrip etmeye devam ettiğini kaydetti. Guterres, Afrika Birliği Somali Misyonu'nun (AMISOM) öngörülebilir finansman ihtiyacının altını çizerek, bağış yapılabilmesi yönünde öneride bulundu. Guterres, aynı zamanda Ulusal Somali Ordusu ve Birleşmiş Polis Cephesi oluşturmaya yönelik daha fazla destek çağrısında bulundu.