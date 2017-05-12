  • BIST 95.114
  • Altın 140,833
  • Dolar 3,5840
  • Euro 3,8956
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 12 °C

Bm Genel Sekreteri Guterres’den Somali’ye Yardım Çağrısı

» »
Bm Genel Sekreteri Guterres’den Somali’ye Yardım Çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Somali'ye destek sağlamak için İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen uluslararası konferansta...

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Somali'ye destek sağlamak için İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen uluslararası konferansta Somali'ye yardım çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Londra'da Somali Devlet Başkanı Muhammed Abdullah Muhammed, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki'nin de katıldığı Uluslararası Somali Konferansı'nın açılış konuşmasını yaptı. Guterres, uluslararası toplumu terör örgütü El Şebab ile savaşan Somali'nin güvenlik çabalarını desteklemeye ve ölümcül kuraklıktan etkilenen 6 milyondan fazla Somali vatandaşına yardım etmeye çağırdı. Guterres, Doğu Afrika devlet ve hükümet başkanlarına ve konferanstaki diğer ülke liderlerine seslenerek, "Somali liderini dinlemek için ve yapılacak işbirliğinin çerçevesini belirlemek için buradayız" ifadelerini kullandı.

Guterres, Somali'yi hem "trajik ve umut verici" hem de "yakın gelecekte dünyanın her tarafında ihtiyacımız olan iyi şeyler" olarak nitelendirdi. Guterres, insan haklarının ve uluslararası insancıl hukukun ihlal edilmesi ve bunların cezasız kalması nedeniyle çatışmaların ülkeyi tahrip etmeye devam ettiğini kaydetti. Guterres, Afrika Birliği Somali Misyonu'nun (AMISOM) öngörülebilir finansman ihtiyacının altını çizerek, bağış yapılabilmesi yönünde öneride bulundu. Guterres, aynı zamanda Ulusal Somali Ordusu ve Birleşmiş Polis Cephesi oluşturmaya yönelik daha fazla destek çağrısında bulundu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Musul Birkaç Gün İçinde Deaş’dan Geri Alınacak11 Mayıs 2017 Perşembe 19:13
  • Trump-lavrov Görüşmesinde ’Fotoğraf’ Tartışması11 Mayıs 2017 Perşembe 17:46
  • Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nishani, Kosova’da11 Mayıs 2017 Perşembe 17:14
  • Bakan Çelik: “Avrupa Konseyi Bizim Evimiz”11 Mayıs 2017 Perşembe 17:04
  • Royal Tatlı Su Kaplumbağaları Yumurtadan Çıktı11 Mayıs 2017 Perşembe 16:39
  • Yıldırım, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel İle Görüştü11 Mayıs 2017 Perşembe 16:39
  • Başbakan Yıldırım, Uganda Cumhurbaşkanı Museveni İle Görüştü11 Mayıs 2017 Perşembe 16:26
  • Stoltenberg, Merkel’le Görüştü11 Mayıs 2017 Perşembe 16:26
  • Pentagon: “Abd, Nato Müttefiki Olan Türkiye’yi Koruma Konusunda Kararlı”11 Mayıs 2017 Perşembe 15:34
  • Putin Ve Abbas, Beytüllahim’de Spor-kültür Merkezinin Açılışını Yaptı11 Mayıs 2017 Perşembe 15:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti