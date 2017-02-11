Bm: Husiler Yemen’de Sivilleri Kalkan Olarak Kullanıyor

Birleşmiş Millletler, Husileri, Batı Yemen'deki Maha şehrinde sivilleri kalkan olarak kullanmakla suçladı.

Birleşmiş Millletler, Husileri, Batı Yemen'deki Maha şehrinde sivilleri kalkan olarak kullanmakla suçladı. BM İnsan Hakları Komisyonu resmi sitesinde, dün yayınladığı bir bildiride, Husilerin, sivillere, evlerini terk etmemesi için uyarıda bulunduğunu açıkladı.

BM İnsan Hakları Komisyonunun Cenevre'deki sözcüsü, Robert Colville'nin sivillerin savaşta tuzağa düşürüldüğünü ve hedef yapıldığını söyleyerek, hava saldırılarının yoğun olduğu Moha Limanı'nın kuzeyindeki Hudeyde'de aynı şeylerin olmasından büyük kaygı duyduğunu açıkladı.

Yemen milli güçleri, Maha'da mahalleleri darbeci milislerden ve mayınlardan temizliyor. Robert Colville, Husiler'in kalkan olarak kullandıkları, kaçmaya çalışan aileleri durdurmak için onlara suikast silahlarıyla ateş ettiklerini söyledi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 34 bin kişinin, kıyı bölgelerinde şiddetlenen çarpışmalardan Taiz'in batı kesimine kaçtıklarını açıkladı.