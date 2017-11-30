Bm, Twitter Aracılığıyla Nefreti Yayanları Kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, Twitter'da nefreti yayan "Popülistleri" kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, Twitter'da nefreti yayan "Popülistleri" kınadı.

İngiltere'de Donald Trump'ın Twitter paylaşımına yönelik tartışmalar devam ederken, Birleşmiş Milletler yetkilisinden Twitter paylaşımlarına ilişkin bir açıklama geldi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı açıklamada, sosyal medya aracılığıyla nefreti yayanları kınadı. Hüseyin, Donald Trump'ın dün yaptığı Müslüman karşıtı Twitter paylaşımını işaret ederek, Twitter'da nefreti yayan, "popülistler" ve "siyasi holiganların" olduğunu söyledi.