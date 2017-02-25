Bm’den Destek Alan Akçabelen Şeker Fasulyesi Dünya Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yetiştirilen Akçabelen şeker fasulyesi Birleşmiş Milletler'den (BM) aldığı mali destek ile dünya pazarına girmeye hazırlanıyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yetiştirilen Akçabelen şeker fasulyesi Birleşmiş Milletler'den (BM) aldığı mali destek ile dünya pazarına girmeye hazırlanıyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, son yıllarda yürütülen çalışmalarla tanıtım konusunda atağa geçen Akçabelen şeker fasulyesine Birleşmiş Milletler (BM) Küçük Destek Programı (SGP) kapsamında mali destek sağlandığını bildirdi.

Beyşehir'e bağlı Akçabelen Mahallesi'nde faaliyet gösteren Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile müşterek olarak yürüttükleri çalışmanın ardından söz konusu projeden istifade etmek için resmi başvuruları yaptıklarını vurgulayan Özaltun, bunun sonrasında ürünün hak ettiği değere kavuşabilmesi adına yürütülecek çalışmalar için 120 bin liralık bir mali kaynak sağlandığını belirterek, "Bu mali destekle birlikte mahallemizin merkezinde kurulacak işletmede ürünün üretimden paketlenmesi ve pazarlanmasına varıncaya kadar faaliyetler dönemi de başlamış olacak" dedi.

Türkiye'de marka olan ve adını duyuran iki farklı yerde yetişen fasulye bulunduğuna dikkat çeken Özaltun, "Coğrafi işaretli ürün olarak ülkemizde Erzurum'un İspir ve Ordu'nun Akkuş bölgelerinde yetişen fasulye var. Kooperatifimizin de bu yönde girişimleri oldu. İnşallah Türkiye'de coğrafi işaretli ürün olmasının ardından üçüncü bir marka olarak Türk insanı Akçabelen şeker fasulyesi ile tanışmış olacak. Beyşehir bölgesinin bundan sonraki süreçte Akçabelen şeker fasulyesi, yeni bir marka değerine kavuşmuş olacak" diye konuştu.

"Türkiye'nin protein değeri en yüksek fasulyesi"

Yapılan analizler sonucunda Akçabelen şeker fasulyesinin Türkiye'nin protein ve kalori yönünden en yüksek değere sahip ürün olduğunun da tescil edildiğinin ortaya çıktığını anlatan Özaltun, "Bu münasebetle Beyşehir Belediyesi olarak gerek Tarımsal Kalkınma Kooperatifimize, gerekse bu noktada üretim yapacak olan tüm yetiştirici hemşehrilerimize sonuna kadar destek vermeye devam edeceğiz. İnşallah bu konuda kurulacak işletmeler de Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliği ilan ettiği böyle bir dönemde, ülkemizin ve bölgemizin gelişmesine katkı sunacak, bizler de her alanda olduğu gibi, tarımda, hayvancılık ve sanayideki bu büyümeye katkılar sağlayacağız. Önümüzdeki süreçte marka haline gelecek olan ve bugünlerde daha çok tanıtımına ağırlık vereceğimiz Akçabelen şeker fasulyemiz inşallah gerek yurtiçinde, gerekse yurtdışında sofralara daha çok konuk olmaya başlayacak. Böylece dünya pazarına girmeye aday ürünümüz hak ettiği değeri daha fazla alırken, üreticimiz de bundan kazançlı çıkacak" dedi.

Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Metin Ünüvar ise, halihazırda yerleşim merkezinde yıllık ortalama 300 ton civarında üretimi gerçekleştirilen ürün konusunda amaçlarının üretimi daha da artırmak olmadığını söyledi.