Bm’den Suriyelilere Yardım

Suriye'nin İdlib kırsalında yaşayan savaş mağdurlarına ulaştırılmak için Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen ve içerisinde insani yardım malzemeleri bulunan Birleşmiş Milletler (BM) yardım tırları Suriye'ye geçti.
BM'nin 9 yardım tırı jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Sınır Kapısı'na geldi. Konvoy, buradaki işlemlerin ardından Suriye'ye geçti. Yardım tırlarında insani ihtiyaç malzemesi olduğu açıklandı.
Tırlardaki temel yaşam malzemelerinin, İdlib ve civar köylerine ulaştırılacağı öğrenildi.
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