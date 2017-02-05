Böbrek hastalıklarına böyle dikkat çektiler

Tokat’ta böbrek sağlığına dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte vatandaşlara bardak bardak ılık su ikram edildi

Türkiye’de böbrek hastalarının sayısı her geçen gün artarak devam ederken, diyaliz hastaları ve organ bağışı bekleyenlerin sayısı da aynı oranda artıyor. Bu anlamda günlük tüketilmesi gereken suyu dikkat çekmek için Tokat’ta etkinlik düzenlendi.

Gönüllü Turizm Elçisi Fatma Esin Tuna ve eski Diyaliz Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Turan Melek tarafından vatandaşlara termosla ılık su ikram edildi. Birçok kişi günlük su tüketimine dikkat etmediği düzenlenen etkinlikte gözler önüne serildi. Diyaliz hastaları ise "Sağlınız bozulmadan günlük su tüketimine dikkat edin." uyarısında bulundu.

Gönüllü Turizm Elçisi Fatma Esin Tuna, amaçlarının insanların yaz mevsimi ile kış mevsimi arasındaki su tüketimine dikkat çekerek böbrek sağlığı için kışında su içmeye devam etmelerine teşvik etmek olduğunu söyledi. Tuna, kış aylarında vatandaşların bol bol çay içerek sıcak tuttuğunu ve vücudu koruduğunu düşündüğünü ifade ederek, “Ama vücudumuza giren toksinlerin atılması için su çok önemli. Bu anlamda su içilmesi önemli.” diye konuştu.

GÜNLÜK SU TÜKETİMİNE DİKKAT EDİLMELİ

Eski Diyaliz Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Turan Melek, Tokat’ta 800’ün üzerinde diyalize giren böbrek hastası olduğuna dikkat çekti. Türkiye genelinde 80 bine yakın diyaliz hastasının 25 bine yakının düzenli olarak su içmediğinde bu hastalığa yakalandığını belirten Melek, bu anlamda günlük su tüketimine dikkat edilmesi uyarısında bulundu.