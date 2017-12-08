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Böbrek Taşı Ve Tümörü Aynı Operasyonla Alındı

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Böbrek Taşı Ve Tümörü Aynı Operasyonla Alındı
Sakarya Özel Adatıp Hastanesinde böbreğini tamamen saran taş ve tümör yapılan başarılı oprasyonla çıkartıldı.

Sakarya Özel Adatıp Hastanesinde böbreğini tamamen saran taş ve tümör yapılan başarılı oprasyonla çıkartıldı.

Doğuştan böbrekleri birbirine yapışık olan bir hastanın, bir böbreğini tamamen dolduran taş ve böbrek içinde tespit edilen tümör, aynı seansta, endoskopik bir operasyonla Sakarya Özel Adatıp Hastanesinde çıkartıldı. Zorluk derecesi oldukça yüksek olan operasyonu gerçekleştiren ekibin şefi, Op. Dr. Osman Metin yaptığı açıklamada, "Kliniğimiz endoskopik böbrek cerrahisinde oldukça fazla deneyime sahip bir merkez ve on yılı aşkın bir süredir kapalı böbrek ameliyatlarını başarıyla uygulamaktayız. Bu hastamızda, doğuştan böbrek yapı bozukluğu mevcuttu ve böbreği dolduran taşlarla birlikte, böbrek içerisinde tespit edilen tümör aynı seansta ve sadece bir delikten böbrek içerisine girilerek, başarı ile tedavi edildi. Perkütan renal cerrahiyle böbrek taşları, tümörler, böbrek kistleri ve idrar yolu darlıkları gibi bir çok hastalık tedavi edilebiliyor" dedi.

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