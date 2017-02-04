  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 9 °C
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Böbrek Ve Kalp Hastasını Kar Ambulansı İle Kurtardılar

» »
Böbrek Ve Kalp Hastasını Kar Ambulansı İle Kurtardılar
Rize'de rahatsızlanan böbrek ve kalp hastası kar ambulansı ile kurtarıldı.

Rize'de rahatsızlanan böbrek ve kalp hastası kar ambulansı ile kurtarıldı.

Derepazarı ilçesinde kar dolayısıyla yolu kapanan köyde rahatsızlanan Hatice Berber, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından, sağlık ekipleri tarafından evinden alınarak, kar paletli ambulansla hastaneye götürüldü. İlçenin Bahattinpaşa köyünde yaşayan böbrek ve kalp hastası Hatice Berber (56), tansiyonun çıkması üzerine rahatsızlandı. Berber'in yakınları, cep telefonu ile ulaştıkları 112 ekiplerinden yardım istedi.

İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne bağlı Komuta Kontrol Merkezi yetkilileri hastaya ulaşmak için kar paletli ambulans ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerini (UMKE) görevlendirdi. Köy merkezine kadar Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne ait arazi tipi araçla ulaşan ekipler, Berber'in evine kadar olan 10 kilometrelik yolu kar paletli ambulansla aşmaya çalıştı.

UMKE ekipleri tarafından evinde ilk müdahalesi yapılan Berber, köylülerin ve sağlık ekiplerinin yardımıyla kar paletli ambulansa ulaştırıldı. Buradaki müdahalenin ardından, ilçe merkezinde hazır bekletilen ambulansa ulaştırılan Berber, sevk edildiği Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Köy muhtarı Sultan Aziz Topal, yaptığı açıklamada, "Yaşlı teyzemizin tansiyonun birden çıkması sebebiyle 112 ekiplerinden yardım istedik. Yolun çok dar olması yüzünden iş makineleri de buraya giremedi. Kar ambulansı sayesinde hastamıza ulaştık. Sağlıkçı arkadaşlarımız burada ilk müdahalesini yaptı. Allah razı olsun bizim ihtiyacımızı ve mağduriyetimizi giderdiler." diye konuştu.

Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe de kar yağışının yaklaşık on gündür etkili olduğunu belirterek, "Karın hastalarımızı mağdur etmemesi için tüm gücümüzle ve tüm personellerimizle seferber olmuş durumdayız. Gece gündüz 24 saat durmadan çalışıyoruz. Öncelikli olarak iş makinelerinin gidemediği acil ve mahsur kalan hastalara ulaşmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Böbrek Ve Kalp Hastasını Kar Ambulansı İle Kurtardılar

Böbrek Ve Kalp Hastasını Kar Ambulansı İle Kurtardılar

Böbrek Ve Kalp Hastasını Kar Ambulansı İle Kurtardılar

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şehit Madenci Aileleri Yardım İstiyor04 Şubat 2017 Cumartesi 16:33
  • Türk Askerinin Kardak Nöbeti Gece Gündüz Sürüyor04 Şubat 2017 Cumartesi 16:28
  • Balıklar Buz Tutan Havuzda Telef Oldu04 Şubat 2017 Cumartesi 16:23
  • Adanalılar Faturayı Türkmen’in Ödemesini Ve Giderlere Sınırlandırma Getirilmesini İstiyor04 Şubat 2017 Cumartesi 16:13
  • Kar Üzerinde Önce Horon Oynadılar Sonra Güreştiler04 Şubat 2017 Cumartesi 16:13
  • Danimarkalı Kadın İmamın Babası Da Trump’ın Yasağına Takıldı04 Şubat 2017 Cumartesi 16:08
  • 2 Ton Sucuğa Hücum04 Şubat 2017 Cumartesi 16:08
  • Etiyopya Cumhurbaşkanı Dr. Mulatu Teshome Wırtu, Türkiye’ye Gelecek04 Şubat 2017 Cumartesi 16:03
  • Lüks Araç Fiyatına Güvercin04 Şubat 2017 Cumartesi 15:48
  • Uğurluel, Sultan Abdülhamid’i Anlattı04 Şubat 2017 Cumartesi 15:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti