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Bocce’de Kırklar Fırtınası

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Bocce’de Kırklar Fırtınası
Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübünün düzenlemiş olduğu Yetişkin Gençler Bocc Ligi müsabakalarına Kırklareli Huzurevi Müdürlüğü iyi bir başlangıç...

Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübünün düzenlemiş olduğu Yetişkin Gençler Bocc Ligi müsabakalarına Kırklareli Huzurevi Müdürlüğü iyi bir başlangıç yaparak başladı.

Bocce ligi maçlarına iyi bir başlangıç yapan Kırklareli Huzurevi Müdürlüğü Bocce takımı sahasında konuk ettiği Çanakkale Bocce takımını 12-4 yendikten sonra deplasmanda Tekirdağ Bocce takımını 12-10'luk skorla geçmeyi başardı.

Kırklareli Huzurevi Bocce takımı oyuncuları, her maça ciddiyetle hazırlandıklarını, kuruluş bahçesinde mevcut bocce sahasında maçlardan önce hazırlık yaptıklarını ifade ettiler.

Takım oyuncuları bu imkanı kendilerine sağlayan Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü yöneticilerine, il müdürlüğü ve kuruluş müdürlüğüne teşekkürler ettiler.

Bocce’de Kırklar Fırtınası

Bocce’de Kırklar Fırtınası

Bocce’de Kırklar Fırtınası

Bocce’de Kırklar Fırtınası

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