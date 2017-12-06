Bodrum Basketbol Takımı’ndan Başkan Kocadon’a Ziyaret

Türkiye Kadınlar Basketbol 1.Ligi'nde namağlup liderliğini sürdüren basketçiler ve teknik heyet, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1.Ligi'nde namağlup liderliğini sürdüren basketçiler ve teknik heyet, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret etti.

Bodrum Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarete Kırçiçeği Bodrum Basketbol Takımı Kulüp Başkanı Yiğit Özmen, Menajer Umut Lafatan, Takım Başantrenörü Murat Alkaş, Yardımcı Antrenör Batuhan Alparslan, Takım Kondisyoneri Rıdvan Kaçar, Masör İrfan Kazak, Alt Yapı Sorumlusu Elif Özel, kulüp yöneticileri Oktay Dırkalı ile Altan Tezdiker ve takım oyuncuları katıldı.

Spora ve sporcuya destekleri dolayısıyla Başkan Mehmet Kocadon'a teşekkür eden kulüp yöneticileri, 9 Aralık Cumartesi günü saat 15.00'da Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda İzmit Belediyespor ile oynanacak olan Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi maçına Başkan Kocadon'u da davet etti.

Mehmet Kocadon "Biz geçen sene bir söz verdik, çıkaracağız bu takımı dedik. İnşallah bu sene bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Takımımızın bu yıl ligi birinci bitirerek en üst lige çıkacağına inancımız tam. Spor bizler için hayat felsefesi haline geldi. Bu sebeple de Bodrum'da spora her zaman önem veren ve sporu ön planda tutmaya çalışan bir belediye başkanıyım" dedi.

Ligde namağlup durumda bulunan basketbolcular, ligi birinci bitirmesi durumunda Türkiye Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükselerek bir ilki gerçekleştirecek.