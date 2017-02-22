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Bodrum Caz Festivaline Hazırlanıyor

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Bodrum Caz Festivaline Hazırlanıyor
1-17 Eylül 2017'de gerçekleştirilmesi planlanan "Bodrum Caz Festivali" ile ilgili basın toplantısı yapıldı.

1-17 Eylül 2017'de gerçekleştirilmesi planlanan "Bodrum Caz Festivali" ile ilgili basın toplantısı yapıldı.

Bodrum Belediyesi Trafo Hakan Aykan Kültür Merkezinde düzenlenen Bodrum Caz Festivali basın toplantısına Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gülizar Akbay, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Genel Koordinatörü Mehmet Kocair, Caz Derneği Başkanı Özlem Oktar Varoğlu ile yürütme kurulu üyelerinden LEO Organizasyon yetkilisi Devrim Erol ve SMK Danışmanlık yetkilisi Serkan Ceylan katıldı.

Basın mensuplarına gerçekleştirilecek olan caz festivaliyle ilgili bilgiler veren yürütme kurulu üyeleri, festivalin eylül ayı başında başlamasının planlandığını belirttiler.

"Halikarnassos'un sanat ve kültürünü tekrar Bodrum'da ayağa kaldırmak en büyük görevim"

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum'un sanat ve kültürünü Bodrum'da ayağa kaldırmanın en büyük görevlerinden bir tanesi olduğunu ifade ederek, "Halikarnassos'un sanat ve kültürünü tekrar Bodrum'da ayağa kaldırmak benim en büyük görevim olduğuna inanıyorum. Özellikle sanat ve sanatçılara vermiş olduğum desteği hepiniz biliyorsunuz. Çünkü bugünlerde ülkemizin bu zor süreçlerinde sanatın birleştirici gücüne çok ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Bodrum'da bundan sonraki birçok sanat etkinliklerini, sizlerle beraber paylaşacağız. Biliyorsunuz, Bodrum'un gerçek sanatı hiçbir zaman Televole kültürü olmamıştır ama zaman zaman Televole kültürünü de yansıttığımız alanlarımız var. Sanatın hiçbir faaliyetine hiçbir zaman karşı olmadık. Bodrum'a yakışanı da desteklemek bizim en büyük görevimiz. Özellikle Bodrum'un Akdeniz çanağındaki konumundan dolayı, sanatseverlerimize ve sanatçılarımıza ev sahipliği yapmaktan gururlu ve mutluyuz. Önümüzdeki sezonda sanat ile iç içe yaşamanın mutluluklarını hep beraber yaşayacağız. Özellikle Akdeniz çanağındaki Bodrum niteliğinde olan birçok şehre baktığımızda, turizm şehirlerine baktığımızda en çok sanatsal etkinliğin Bodrum'da olduğunu görüyoruz. Şimdi buna bir yenisini daha ekliyoruz. Bodrum'da caz festivali başlatıyoruz. Bu, Bodrum'a gerçekten bir marka olacak ve dünya turizm liginde oynayan takımımıza bir yıldız daha takmaktır. Onun için ben, bu festivalde emeği geçen bütün sivil toplum kuruluşlarına, Bodrum'da yatırım yapan yatırımcılarımıza, Türkiye'ye mal olmuş büyük kurullara burada bir defa daha teşekkür etmek istiyorum. Ve inanıyorum ki bizlerle beraber bu festivalin içinde olacaklar, bizlerle beraber ellerini taşın altına sokacaklar. Çünkü o eller o taşın altında birleştiğinde inanıyorum ki Türkiye'de sanat birleştirici gücünü bir defa daha gösterecek. Güzel ülkemize barış ve huzur geleceğine inanıyorum. Şimdiden bütün katılımcılara, destekçilere ve bu güzel organizasyonu gerçekleştiren bu güzel komiteye de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun Bodrum'a." dedi.

Caz Derneği Başkanı Özlem Oktar Varol ise Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a destekleri dolayısıyla teşekkür ederek, "Sayın başkanıma çok teşekkür ediyorum böyle bir imkânı bize sunduğu için. Biz, 21 yıllık bir derneğiz. Ankara'da kurulmuştuk ama daha sonra tüm Türkiye'de faaliyet göstermeye başladık. Bodrum bizim için çok önemli iki üç yerden biri. Tüm Türkiye'de ve öğrendiklerimizi burada paylaşmak, bütün Bodrumlularla birlikte bu festivali gerçekleştirebilmek istiyoruz. Bunun için de hem dünya çapında sanatçıları hem de yurdumuzda yaşayan çok değerli sanatçıların değişik projelerini sizlerle paylaşmak ve Bodrum'a yeni bir soluk getirmek istiyoruz. Bu sene umarım eylül ayında güçlü bir programla karşınızda olacağız." şeklinde konuştu.

Festival, Antik Tiyatro ve Bodrum Kalesi konserlerinin yanı sıra Caz Kulüp performansları, sokak ve pazar yeri caz buluşmaları, AVM ve marina etkinlikleri ile yarımadanın her köşesinde sanatseverleri cazla buluşturacak.

Bodrum Caz Festivaline Hazırlanıyor

Bodrum Caz Festivaline Hazırlanıyor

Bodrum Caz Festivaline Hazırlanıyor

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