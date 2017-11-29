Bodrum Cemevi’nden Teşekkür Ziyareti

Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi ve Cem Vakfı Bodrum Şube Başkanı Cafer Doğan, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti.

Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi ve Cem Vakfı Bodrum Şube Başkanı Cafer Doğan, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti.

Cafer Doğan ziyaretinde Bodrum Cemevi'nin inşaatının tamamlanıp hizmete girmesinde gösterdiği katkılarından dolayı Başkan Mehmet Kocadon teşekkür ederek plaket verdi.

Ziyaretinden dolayı Cafer Doğan'a teşekkür eden Başkan Kocadon "Türkiye'nin en medeni, en aydınlık insanlarının yaşadığı Bodrum'da, vatandaşlarımızın ve belediyemizin destekleri ile açılan Bodrum Cem Evi'nin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.