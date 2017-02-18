Bodrum Da Tirhandil Yelken Yarışları

Bodrum da bu yıl ilki düzenlenen Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Tirhandil Kış Trofesi 2. ayak yarışları başladı.

Bodrum da bu yıl ilki düzenlenen Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Tirhandil Kış Trofesi 2. ayak yarışları başladı.

Bodrumda bu yıl ilk kez organize edilen, Odası (BODTO) tarafından desteklenen ve Era yelken Kulübü tarafından organize edilen Tirhandil Kış Trofesi 2. etap yarışları başladı.

Era Yelken Kulübü tarafından düzenlenen organizasyonun 2. etap yarışlarının ilk günü, 8 tırhandil tipi tekne yarıştı.

Tırhandil kupası'nda Bodrum Karaada arasında yapılan ilk gün mücadelesinde ekipler, 10 millik mesafede üçgen rotada yarıştı.

Geçmişin geleneksel yelkenlisi Tırhandil yarışları "denizci tekne " olarak bilinen Tirhandilleri tanıtmayı amaçlıyor.