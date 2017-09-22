Bodrum Genelinde Asfalt Çalışmaları Sürüyor

Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından Bodrum yarımadası genelinde yürütülen asfaltlama çalışmaları hızla devam ediyor.

Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından Bodrum yarımadası genelinde yürütülen asfaltlama çalışmaları hızla devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Fen işler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, en son İçmeler, Dereköy, Gümbet ve Torba mahallelerinde finisher ve greyder kullanılarak Bodrum Belediyesi sorumluluğundaki yollarda asfalt çalışmalarına başladı.

İçmeler Mahallesi Tavşan Burnu Mevkii'nden tersanelerin olduğu bölgeye kadar olan iki kilometrelik yolu, bin iki yüz elli ton sıcak asfalt ile kaplayarak bölgedeki çalışmayı tamamladı. Gümbet Mahallesi 1572 ve 1567 Sokak ve Dereköy Kavaklıdere Caddesi'ndeki greyder kullanılarak yapılan asfalt çalışmaları ise devam ediyor. Yetkililer, Torba'daki Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi ve sebze meyve hali arasında bulunan yolun asfalt serim çalışmasının da devam ettiğini bildirdi.

Yapılan planlama dahilinde ve uygun hava şartlarında çalışmalarını sürdüren Fen İşleri ekipleri, yarımada genelindeki Bodrum Belediyesi sorumluluğunda bulunan bakım onarım gerektiren yollardaki asfaltlama çalışmalarının önümüzdeki günlerde Ortakent, Türkbükü, Bitez, Yalıkavak ve Karaova mahallerinde de devam edeceğini belirtti.