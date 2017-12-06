Bodrum Kent Müzesi’nde Çalışmalar Sürüyor

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Kent Belleği Müzesi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Kent Belleği Müzesi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Eski kaymakam evi ve idare lojmanı olarak kullanılan binalar, Bodrum Belediyesi'nin yürüttüğü proje kapsamında yapılan çalışmalar doğrultusunda "Bodrum Kent Belleği Müzesi" olarak Bodrum'a kazandırılacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, projenin yüklenici firma yetkililerinden ve proje sorumlularından bilgiler aldı. Yerel ve kültürel değerlere sahip çıkan bir anlayışla hizmette olduklarını ifade eden Başkan Mehmet Kocadon, tarihi yapıların korunması ve yaşatılması için hazırladıkları söz konusu müze projesinin, Bodrum halkına hayırlı uğurlu olmasını diledi. Başkan, dünya markası Bodrum'un tarihine ışık tutacak olan müzenin, Bodrum turizmine de büyük katkı sunacağına inandığını ifade ederek, "Bodrum Belediyesi olarak, kültürüne ve yerel değerlerine sahip çıkan anlayış ile çalışmaktayız. Burada bulunan tescilli binalar, en kısa sürede müze olarak halkımıza ve misafirlerimize hizmet vermeye başlayacak. Bu çalışmaların tamamı, Bodrum Belediyesi Stratejik Planımız kapsamında gerçekleştirilmekte. Çalışmalara destek veren tüm sivil toplum örgütlerine ve belediye personelimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Geleneksel Bodrum Rum evlerinin plan şemasına uygun olarak tasarlanmış ve Sakız plan tipine sahip olan yapılar, 2 kattan oluşuyor. Yaklaşık 450 metrekare alan üzerinde yer alan toplam 240 metrekarelik kapalı alana sahip 2 adet tarihi tescilli bina ile 53 metrekarelik idari işler için ek binadan oluşan müzenin yapım çalışmaları, önümüzdeki günlerde tamamlanacak.

Projenin yapımı için 545 bin TL hibe alınırken, tescilli binaların restorasyonları, yıl sonu itibarıyla bitirilecek. İç tefrişatının tamamlanmasının ardından ise 2018 yılı içerisinde Bodrum Kent Belleği Müzesi adıyla hizmete açılacak.