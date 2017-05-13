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Bodrum Şehir Stadı Yenileniyor

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Bodrum Şehir Stadı Yenileniyor
2017-2018 sezonunda Spor Toto 2. Lig'de mücadele edecek olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un maçlarını oynayacağı Bodrum Şehir Stadı hazırlanan proje kapsamında...

2017-2018 sezonunda Spor Toto 2. Lig'de mücadele edecek olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un maçlarını oynayacağı Bodrum Şehir Stadı hazırlanan proje kapsamında yenileniyor. Bodrum Belediyesi'nin de destekleriyle yapılacak olan çalışmalar sonunda stadın çimi ve tribünleri daha modern hale gelecek.

Konu ile ilgili olarak başkanlık makamında gerçekleşen toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, Nurteks Halı Sanayi Tic. A.Ş. Yurtiçi Çim Satış Direktörü Emrah Yurtbaşı, Sporçim firma sahibi Kemal Yılmaz katıldı.

Toplantıda; mevcut suni çim yerine organik granüllü, koku yapmayan, kansorejen etkisi olmayan sentetik çim kullanılmasına, mevcut kale arkası tribünlerinin daha modern hale getirilerek yenilenmesine ve tribünler büyütülerek seyirci kapasitesi artırılmasına karar verildi.

Bodrum Şehir Stadı yenileme çalışmaları maçların başlayacağı ağustos ayına kadar bitirilecek ve B. B. Bodrumspor yeni sezonda maçlarını yenilenen statta yapacak.

Bodrum Şehir Stadı Yenileniyor

Bodrum Şehir Stadı Yenileniyor

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