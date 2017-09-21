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Bodrum’a Eğitim Desteği İçin İmzalar Atıldı

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Bodrum’a Eğitim Desteği İçin İmzalar Atıldı
Hayırsever vatandaşlar tarafından Bodrum'da eğitime öğretime destek olmak amacıyla yapılacak olan yatırımlar için, Muğla Valiliği'nde protokol imza...

Hayırsever vatandaşlar tarafından Bodrum'da eğitime öğretime destek olmak amacıyla yapılacak olan yatırımlar için, Muğla Valiliği'nde protokol imza töreni düzenlendi.

Muğla Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen protokol törenine Muğla Valisi Esengül Civelek başta olmak üzere Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, hayırsever vatandaşlar Fatma - Ahmet Efe çifti ile Ersan Otel'in sahibi Recai Ersan katıldı.

Törende, Fatma Efe - Ahmet Efe çifti tarafından oğulları Mehmet Efe adına Bitez Gülümser Mehmet Danacı ilkokuluna yapılacak kapalı spor salonu ve spor kompleksinin, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Konacık Gazderesi'ne 18 dönüm arazi üzerine yapılacak olan endüstri meslek lisesinin ve Ersan Otel'in sahibi Recai Ersan'ın, oğlu Ahmet Ersan adına Turgutreis'e yaptıracağı ilkokul için imzalar atıldı.

Muğla Valisi Esengül Civelek yaptığı açıklamada, "Hayırseverlerimize şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda Bodrum ilçesinde eğitim alanında gerçekleştirilecek olan yatırımların hayata geçirilmesinde çaba sarf eden değerli kaymakamımıza ve belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Geleceğe güvenle bakabilmek, sağlıklı ve aydınlık nesiller yetiştirebilmek için eğitim öğretime desteklerin her fırsatta sürmesi gerektiği ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise, "Bodrum'daki okulumuza spor salonu, spor kompleksi ve Bodrum'a yeni okullar kazandıracak olan hayırsever vatandaşlarımıza bu güzel katkıları için çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

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