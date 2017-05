Bodrum’da 10 Bin Öğrenciye Geri Dönüşüm Semineri

Bodrum Belediyesi tarafından ilçe genelindeki tüm okullarda düzenlenen ve en son Bodrum Bahçeşehir Koleji'nde gerçekleşen, Çevre ve Geri Dönüşüm Seminerleri...

Bodrum Belediyesi tarafından ilçe genelindeki tüm okullarda düzenlenen ve en son Bodrum Bahçeşehir Koleji'nde gerçekleşen, Çevre ve Geri Dönüşüm Seminerleri sona erdi.

Bahçeşehir Koleji Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere 300 civarında anasınıfı ve ilkokul öğrencisi katıldı. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen seminerde Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli İpek Civelek, öğrencilere geri dönüşümün önemiyle ilgili bilgiler aktardı. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılmasının gerekliliği ve atıkların geri dönüşüm süreçlerini de anlatarak, "Geri dönüşüm çok önemli. Yaşadığımız her ortamda uygulamamız gerekli. Doğamızı, denizlerimizi, sularımızı her ne şekilde olsun korumamız gerekiyor. Daha güzel bir dünya için "yaşayan her canlının yaşama hakkı vardır" prensibi ile herkes, tüm bireyler üzerine düşen sorumlulukları gerçekleştirmelidir. Böylece yaşadığımız tek yer olan dünyamız çok daha güzel bir dünya olacaktır ." açıklamasını yaptı.

Seminerin sonunda okula geri dönüşüm kutuları ile atık pil kutuları bırakıldı. Öğrencilere ise katılım sertifikasının yanı sıra boyama kitabı, balon ve eğitici broşürler dağıtıldı.

Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği eğitim seminerleri kapsamında bu güne kadar yarımada genelindeki kreş, anaokulu ve ilkokullarda okuyan toplam 10 bin öğrenciye çevre ve geri dönüşüm eğitimi verildi.