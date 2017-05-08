Bodrum’da 22. Pedasa Festivali Yapıldı

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen, Leleg Uygarlığı Pedasa Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından desteklenen 22'nci Pedasa Festivali renkli görüntülere...

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen, Leleg Uygarlığı Pedasa Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından desteklenen 22'nci Pedasa Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Festivale Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Leleg Uygarlığı Pedasa Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Melengeç, Bodrum Belediyesi Meclis Üyeleri, Bodrum CHP ilçe Başkanı Recai Seymen ve vatandaşlar katıldı.

22. Pedasa Festivali, Leleg uygarlığının kalıntılarının da bulunduğu tarihi Pedasa kentinde gerçekleştirildi. Piknik havasında geçen festivalde halk oyunları ekibinin yöresel oyunlarının ardından kuyudan çengel ile kova çıkarma, eşek binme, kütük kesme, keçi yakalama gibi yarışmalar gerçekleştirilirken, kömür ocağı yakılarak, sabun döküldü. Ardından yöresel sanatçılar Mehmet Karagöz, Nejdet Gürle ve İzzet Can'ın yaptığı müzikle devam eden etkinlik, zorlu mücadelelerin gerçekleştiği pehlivan güreşleriyle son buldu.

Festivalde bur konuşma yapan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, "Sevgili dostlar, sevgili Bodrumlular. Bu güzel bahar gününde hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Gerçekten güzel bir ortam. Bu etkinlikler, geleneklerimizin ve göreneklerimizin yaşatılması, birlik ve beraberliğimizin güçlendirilmesi ve ilçemizin sosyal hayatına renk katması açısından çok önemli. Bu tür etkinlikleri her zaman destekliyoruz ve yanındayız. Bu etkinliği gerçekleştiren belediyemize teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Nice organizasyonlarda birlikte olmak dileği ile hepinize tekrar saygılar sevgiler sunuyorum." dedi.

Leleg Uygarlığı Pedasa Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı ve Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Melengeç, "Pedasa Şenliği bugün 22 yaşına gelmiştir. Geçmişte çeşitli zorluklarla yaptığımız şenliğimiz halka mal olmuştur gördüğünüz gibi. Asıl amaç Pedasa'da ki kaçak kazıları önleyip, resmi kazıları başlatmaktır. Bunu başlattıktan sonra da Bodrum'un kültürü örfü adetlerinin içinde olduğu eski sanatları yarışma halinde yeni nesillere taşımak olarak devam ettirmektir. Bodrum Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon da şenliğimize sahip çıkmaktadır. Şenliğin Bodrum'a hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, rakiplerini eleyerek birinciliği göğüsleyen, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon adına güreşen Ümit Kınalı'ya kupasını verdi.