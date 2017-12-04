Bodrum’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri

Bodrum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle çocukların ve öğrencilerin birebir katılımlarıyla tören ve bir dizi etkinlik düzenlendi.

Bodrum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle çocukların ve öğrencilerin birebir katılımlarıyla tören ve bir dizi etkinlik düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında öncelikle Bodrum Otogarı'ndan başlayan ve Belediye Meydanı'nda sona eren kortej yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe Kız Teknik ve Meslek Lisesi Bando Takımı ile birlikte Yahşi Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezi, Umurca İlkokulu, Profilo Marina İlkokulu, Gümüşlük Kemal Durmaz İlkokulu, Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu, Ahmet Naci Coşkunoğlu İlkokulu, Dr. Mümtaz Ataman İlkokulu, Zeyyat Mandalinci İlkokulu, Bodrum TED Koleji, Gören Kalpler Görme Engelliler Derneği Begonvil Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğretmenleri, öğrencileri ile sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen törende ise çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törene Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin ve Bodrum İlçe Yazı İşleri Müdür Vekili Nalan Özdamar'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin ardından İskele Meydanı'na geçilerek etkinliklere devam edildi. Umurca İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Rana Aksu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Profilo Marina İlkokulu öğrencilerinden Nazlı Karakoyun "Çocuk" adlı şiirini okudu ve Umurca İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri "Hoş geldin Melek" adlı müzikli gösterilerini sundu.

Yahşi Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezi öğrencileri de müzikli dans gösterileri ile izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Ayrıca okulun öğrencisi Buse Can, "Çocuk" isimli şiirini, Atatürk İlkokulu Öğrencisi Efe Boray Altın ise "Hislerimle Görüyorum" adlı şiirini okudu.

Gösteriler sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dünya Engelliler Günü Slogan Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi.