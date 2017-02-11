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Bodrum’da Balıkçıların Ağına Köpek Balığı Takıldı

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Bodrum’da Balıkçıların Ağına Köpek Balığı Takıldı
Bodrum'da ava çıkan balıkçıların ağlarına yaklaşık 3.5 metre uzunluğunda dev camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

Bodrum'da ava çıkan balıkçıların ağlarına yaklaşık 3.5 metre uzunluğunda dev camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

Bitez mahallesinde denize açılan Ali Çakır isimli amatör balıkçının önceki gün ağına camgöz balığı takıldı. Adaboğazı mevkisinde denize ağ atan Çakır ağına büyük bir balık takıldığını fark edince ağı çekmeye başladı. Güçlükle ağı çeken Çakır, dev bir köpek balığı ile karşılaştı. Ağa takılan yaklaşık 3.5 metre uzunluğundaki camgöz cinsi köpek balığının 250 kilo olduğu belirtildi. Bodrum'da daha önceleri de ufak boylu camgöz cinsi köpek balığı yakalanırken, son yakalanan balığın ise uzun zamandan bu yana Bodrum'da yakalanan en büyük camgöz olduğu tahmin ediliyor.

Türkiye kara sularında camgöz cinsi köpek balıklarının 13 türü yaşadığı bilinirken, Bodrum'da yakalanan dev camgözün ise beslenmek için bölgeye geldiği tahmin ediliyor.

Bodrum’da Balıkçıların Ağına Köpek Balığı Takıldı

Bodrum’da Balıkçıların Ağına Köpek Balığı Takıldı

Bodrum’da Balıkçıların Ağına Köpek Balığı Takıldı

Bodrum’da Balıkçıların Ağına Köpek Balığı Takıldı

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