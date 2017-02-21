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Bodrum’da Binlerce Öğrenciye Geri Dönüşüm Anlatıldı

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Bodrum’da Binlerce Öğrenciye Geri Dönüşüm Anlatıldı
Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen "Geri Dönüşüm Seminerleri Serisi" Turgutreis'te sona erdi.

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen "Geri Dönüşüm Seminerleri Serisi" Turgutreis'te sona erdi. Seminerlerde binlerce öğrenciye geri dönüşümün önemi anlatıldı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Temizlik Çevre Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi'nin (TEM-ÇEV) ortaklaşa yürüttüğü eğitim seminerleri, Turgutreis Zeyyat Mandalinci İlkokulu'nda sona erdi. Sınıflarda gerçekleştirilen eğitime 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflardan oluşan yaklaşık bin ilkokul öğrencisi katıldı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli İpek Civelek tarafından verilen eğitim seminerinde öğrencilere, çevrenin korunmasının önemi, atıkların geri dönüşümü ve geri kazanımı vb. konular hakkında bilinçlendirici bilgiler verildi. Öğrencilerin konuyu iyice anlayabilmeleri için ise geri dönüşümün önemini anlatan bir çizgi film gösterimi sunuldu. Okul bahçesine getirilen Bodrum Belediyesi'ne ait geri dönüşüm aracı da öğrencilere gösterildi.

İlkokula on iki adet iç mekan geri dönüşüm kutusu, dört adet atık pil kutusu konuldu. Altı adet atık pil broşürü, altı adet geri dönüşüm broşürü, yüz elli adet anasınıfı boyama kitabı, yüz elli adet 1. ve 2. sınıf kitabı, yüz elli adet de 3. ve 4. sınıf kitabı ve yirmi adet boy grafiği öğrencilere verildi.

Bodrum Belediyesi tarafından 2016-2017 öğretim yılı başından bugüne kadar yarımada genelinde 8020 öğrenciye geri dönüşüm semineri verildi. Program doğrultusunda hazırlanan seminerlerin Bodrum genelindeki ilkokullarda tamamlandığı belirtildi.

Bodrum’da Binlerce Öğrenciye Geri Dönüşüm Anlatıldı

Bodrum’da Binlerce Öğrenciye Geri Dönüşüm Anlatıldı

Bodrum’da Binlerce Öğrenciye Geri Dönüşüm Anlatıldı

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