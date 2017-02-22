Bodrum’da Deniz Dibi Temizliği Gümbet’te Devam Etti

Bodrum Belediyesi'nin "Denize en çok MAVİ yakışır" sloganıyla düzenlediği Deniz Dibi Temizlik Kampanyası, bu hafta Bodrum'un Gümbet Koyu'nda devam etti.

Bodrum Belediyesi'nin "Denize en çok MAVİ yakışır" sloganıyla düzenlediği Deniz Dibi Temizlik Kampanyası, bu hafta Bodrum'un Gümbet Koyu'nda devam etti.

Sadece karada değil, denizde de çevreyi temiz tutmanın ne denli önemli olduğunun bilinciyle üç yıldır düzenlenen Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizlik Kampanyası, bu yıl Yalıçiftlik'ten başlayarak Güvercinlik, Mazı ve Gümbet koylarında bir hafta aralıklarla yapılan çalışmalarla devam etti.

Bodrum Belediyesi Dalış Ekibinde görevli gönüllü dalgıçların yardımlarıyla deniz dibinden çıkarılan atıklar bir kenarda toplanılarak Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ayrıştırıldı. Atıklar daha sonra kamyonete yüklenerek Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Etkinliğe Özel Neşe Erberk Anaokulu öğrencileriyle Hüseyin Boyacı İlkokulu öğrencileri katılarak dalgıçların çalışmalarını izledi, çıkarılan atıkları inceleyerek yetkililere merak ettiklerini sordu. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görevli çevre mühendisi Ahmet Acar da etkinlik alanındaki öğrencilere; atıkların geri dönüşümünü, geri dönüşüm sürelerini, çevreye verebileceği zararları anlatan bilgilendirici bir sunum yaparak öğrencilere çevreyi koruma bilincini aşıladı.

Bodrum Belediyesi personelinden oluşan Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi, bir sonraki deniz dibi temizliğini 01 Mart Çarşamba günü Bitez koyunda yapacak. 8 Mart'ta Ortakent, 15 Mart'ta Akyarlar, 22 Mart'ta Turgutreis, 29 Mart'ta Kadıkalesi, 5 Nisan'da Gümüşlük, 12 Nisan'da Yalıkavak, 19 Nisan'da Gündoğan, 26 Nisan'da Küçükbük, 3 Mayıs'ta Gölköy, 10 Mayıs'ta Türkbükü, 17 Mayıs'ta Torba, 24 Mayıs'ta Bardakçı ve 5 Haziran'da Bodrum merkezde çalışmalarını sürdürecek.

Sosyal sorumluluk niteliğine sahip Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizlik Kampanyası; Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ile Özel Kalem Müdürlüğü'nün ortak projesidir.