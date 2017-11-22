Bodrum’da Fetö’den Bir Komiser Tutuklandı

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir komiser tutuklandı.

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir komiser tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen soruşturma kapsamında halen görev yaptığı ve telefonunda Bylock tespit edilen komiser yardımcısı S.İ gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından S.İ'nin 2016 yılında ise KPSS çalışmak için FETÖ evinde kaldığı da ortaya çıktı. Görevden alınan S.İ. Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak Muğla E tipi kapalı cezaevine gönderildi.