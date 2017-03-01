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Bodrum’da Fuhuş Operasyonu

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Bodrum’da Fuhuş Operasyonu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin 1 aylık çalışması sonucunda Bitez Mahallesi'nde bir otele yapılan baskın sonucu kadınları pazarladığı iddia edilen H.B.Ö., S.D., H.T. ve G.K yakalandı. Fuhşa zorlandıkları iddia edilen 3 Kırgızistan uyruklu ve 2 Gürcistan uyruklu kadında otelde gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne getirilen 9 kişi daha sonra Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yabancı uyruklu 5 kadın yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğüne gönderildi. Kadın ticareti yapan 4 kişi ise adliye ye sevk edildi.

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