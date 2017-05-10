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Bodrum’da Kartpostallık Gün Batımı

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Bodrum’da Kartpostallık Gün Batımı
MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde gün batımı sırasındaki renk cümbüşü kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde gün batımı sırasındaki renk cümbüşü kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Bodrum'daki günbatımı yerli ve yabancı turistleri büyüledi. Saat 19.00 itibari ile başlayan renk cümbüşü Yarımada'nın her yerinden farklı güzellikte izlenirken, özellikle manzaraya hakim tepelere çıkan vatandaşların dışında ilçede tatilde bulunan yerli ve yabancı turistler seyrine doyum olmaz bir gün batımı izleme fırsatı buldu.

Manzarasıyla ünlü tarihi yel değirmenlerinin bulunduğu tepeye çıkan birçok yerli ve yabancı tatilcide bu eşsiz manzarayı hayranlıkla izlerken, tatilciler bu anların fotoğrafını çekmeyi ihmal etmedi. Gökyüzünde oluşan renklerin denize yansıdığı anlarda koylarda bulunan dünyaca ünlü Bodrum Guletleri de manzaraya farklı bir güzellik katarken, herkesin hayranlıkla izlediği gün batımı, Güneşin tamamen batmasının ardından sona erdi.

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