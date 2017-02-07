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Bodrum’da Sahte Evrak Operasyonu

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Bodrum’da Sahte Evrak Operasyonu
Bodrum'da başlatılan ve İzmir'de bir psikoteknik değerlendirme merkezinin de içinde olduğu resmi belgede sahtecilik operasyonunda 1'i kadın psikolog 5 kişi...

Bodrum'da başlatılan ve İzmir'de bir psikoteknik değerlendirme merkezinin de içinde olduğu resmi belgede sahtecilik operasyonunda 1'i kadın psikolog 5 kişi yakalandı.

Bodrum'da sahte piskoteknik raporu hazırlayan 5 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Bazı taksi şoförlerinin, Karayolları Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre dikkat, algı ve muhakeme hakimiyetlerinin belirli periyotlarla test edilmesi neticesinde elde ettikleri ve çalışma ön koşullarından olan psikoteknik sağlık raporlarında sahtecilik yaptıkları iddia edilmesi üzerine polis ekiplerince Bodrum ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerince, psikoteknik raporları kullanan şoförlerle, belgeleri tanzim eden ve elde edilmesine aracılık ettiği düşünülen E.Y, O.Y, O.P, E.N, ile psikolog olduğu öğrenilen G.Y. İzmir ve Bodrum'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişinin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da çok sayıda sahte belgeye el konuldu. Ele geçen evraklar arasında sahte evraklar şebekesinin kayıtlarının olduğu ve devam eden soruşturma kapsamında yüzlerce sahte belgenin ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bodrum Adliyesi'ne sevk edildi.

Bodrum’da Sahte Evrak Operasyonu

Bodrum’da Sahte Evrak Operasyonu

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