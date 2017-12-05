Bodrum’da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Turgutreis-Bodrum Karayolu Konacık Kavşağında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Akşam saatlerinde, motosikletiyle Konacık Kavşağındaki tali yoldan ana yola çıkmak üzere olan bayan sürücüye iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle bayan sürücü yola savruldu. Çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu motosiklet sürücüsü bir süre kazanın şokundan kurtulamadı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibinin müdahale ettiği motosiklet sürücüsü ambulansa alınarak Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Trafik ekibinin incelemelerinin ardından kazaya karışan hafif ticari araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne davet edildi.