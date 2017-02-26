Bodrum’da Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

Bodrum'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Bodrum'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bodrum Grup Amirliğince gerçekleştirilen operasyonda bir kaçakçı yakalandı. Yapılan operasyon sonucunda H. A. isimli şüphelinin üzerinde ve kaldığı yerde yapılan aramalarda satışa hazır halde poşetlenmiş 29 gram kokain, bir miktar esrar maddesi, bir adet hassas terazi ile bir adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirilmişti.

Bugün adli makamların karşısına çıkarılan H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.