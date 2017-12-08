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Bodrum’dan Kudüs’e Destek

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Bodrum’dan Kudüs’e Destek
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Müslümanların kalbi olan Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasının ardından tüm dünyada olduğu...

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Müslümanların kalbi olan Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasının ardından tüm dünyada olduğu gibi Bodrum'da da Cuma Namazı sonrası Bodrumlular tepkilerini dile getirdi.

Ak Parti Bodrum İlçe Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen basın açıklamasına çok sayıda vatandaş destek verdi. Bodrum merkezinde bulunan Adliye Cami önünde Cuma Namazı sonrasında yapılan basın açıklamasında, Trump'ın hukuksuz Kudüs açıklamasının insanlık vicdanını yaralayarak bölgedeki sorunları daha da derinleştirdiğine dikkat çekildi.

Ak Parti Bodrum İlçe Başkanı Mehmet Akbaba tarafından okunan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi "İslam'ın harem-i izzeti olan Kudüs'ü tacize teşebbüs edenler, Türküyle, Arabıyla, Kürdüyle tüm Müslümanlarda Selahaddin Eyyubi ruhunun dirilip karşılarına dikildiğini göreceklerdir. Türkiye'nin, insanlığın silueti olan Kudüs'ün mahremiyetine yönelik bu saldırı karşısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu güçlü tepkinin sonuna kadar arkasındayız. Dünyadaki tüm Müslümanların, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olan Türkiye'nin çağrısına kulak vererek Kudüs'e sahip çıkacağına inanıyoruz. Diğer taraftan ABD'nin bu kararı, dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürüdür. Bu hadise, Cumhurbaşkanımızın, küresel sistemin çarpıklıklarına ve adaletsizliklerine karşı uzun zamandır dile getirdiği "Dünya 5'ten Büyüktür" itirazının haklılığını teyit etmiştir.

Biz Müslümanlar olarak, Kudüs davası ve ümmetin birliği için her türlü çabayı göstermeye, her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız. Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacağız."

Açıklamanın ardından grup, Amerika ve İsrail aleyhine sloganlar atarak dağıldı.

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