  • BIST 87.477
  • Altın 148,229
  • Dolar 3,7393
  • Euro 3,9935
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 12 °C
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle

Bodrumlu Yelkenciler Milli Takım Aday Kampına Gidiyor

» »
Bodrumlu Yelkenciler Milli Takım Aday Kampına Gidiyor
Türkiye Yelken Federasyonu Kış Kupasında aldıkları iyi derecelerle Milli Takım Aday Kampına girmeye hak kazanan Bodrumlu yelkenciler, Başkan Mehmet Kocadon'u...

Türkiye Yelken Federasyonu Kış Kupasında aldıkları iyi derecelerle Milli Takım Aday Kampına girmeye hak kazanan Bodrumlu yelkenciler, Başkan Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi, Era Bodrum Yelken Kulübü ve Turgutreis Yelken Kulübü'nden optimist ve laser sınıflarında başarı elde eden Bodrumlu 10 sporcu, Milli Takım Aday Kampı'na gidiyor. 08 Şubat tarihinde başlayarak bir hafta boyunca devam edecek olan kamp öncesinde sporcular, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u da makamında ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı.

Sporculara Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yönetim Kurulu Üyelerinden Muğla İl Yelken Temsilcisi Osman Gökmen, Şenkar Öztüzün ve Turgutreis Yelken Kulübü Başkanı Enver Çoban ile antrenörleri eşlik etti. Kampa gidecek 10 yelkencinin 2017 yılı performanslarına bakılarak başarıları olanlarının, Türk Milli Takımının kadrosuna seçileceği belirtildi.

Başkan Kocadon, başarılı genç sporcuları tek tek tebrik ederek Bodrum'u en iyi şekilde temsil ettikleri için kendilerine ayrıca teşekkür etti. Sağlıklarına çok dikkat etmeleri gerektiği konusunda ise uyarılarda bulunarak, "Sağlığı destekleyen en iyi şey spor. Bunlar hep sporun sayesinde. Bazı yaşıtlarımla yan yana geldiğimde hala onlardan 10 yaş genç duruyorum. Bunun tek nedeni de, onların sigara içmeleri. Bu yüzden sporu hayatınızdan hiçbir zaman eksik etmeyin. Başarınızdan dolayı hepinizi kutluyorum ve başarılarınızın katlanarak devam etmesini diliyorum." dedi.

Bodrumlu Yelkenciler Milli Takım Aday Kampına Gidiyor

Bodrumlu Yelkenciler Milli Takım Aday Kampına Gidiyor

Bodrumlu Yelkenciler Milli Takım Aday Kampına Gidiyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğünün 2017 Kursları Başladı07 Şubat 2017 Salı 17:28
  • Van’dan Halep Halkına Yardım Eli07 Şubat 2017 Salı 17:23
  • Kentte Yaşanan İki Günlük Su Kesintisine İlişkin Açıklama Yapan Başkan Saygılı;07 Şubat 2017 Salı 17:23
  • Yıldız Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası Aydın’da Yapılacak07 Şubat 2017 Salı 17:18
  • Bolu Zabıtası’ndan Miniklere Trafik Dersi07 Şubat 2017 Salı 17:18
  • Turgutlu Belediyesi’ne Araç Takviyesi07 Şubat 2017 Salı 17:18
  • Yeni Malatyaspor U21 Takımı Denizli Maçından 3 Puan Hedefliyor07 Şubat 2017 Salı 17:13
  • Entegre Çevre Tesisi İnşaatı Büyük Bir Hızla Devam Ediyor07 Şubat 2017 Salı 17:13
  • Başkan Çelik Kiraz Tüccarları İle Buluştu07 Şubat 2017 Salı 17:13
  • Olimpik Havuzun Tamamlanması İçin Yeniden İhaleye Gidilecek07 Şubat 2017 Salı 17:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti