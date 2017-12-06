Bodrumspor, Eyüpspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, devre arasına iki maç kala bu hafta Eyüpspor'u konuk edecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, devre arasına iki maç kala bu hafta Eyüpspor'u konuk edecek.

B.B.Bodrumspor devre arasına 2 maç kala bu hafta Bodrum Şehir Stadı'nda konuk edeceği Eyüpspor hazırlıklarına başladı. Salı gününü tek antrenman ile tamamlayan B.B.Bodrumspor Çarşamba günüde çift antrenman ile Eyüpspor hazırlıklarını sürdürüyor. 10 Aralık Pazar günü Bodrum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi B.B.Bodrumspor 13 puanla 13. sırada bulunurken, Eyüpspor ise 12 puanla 14. sırada bulunuyor. Ligde aldığı kötü sonuçlara dur demek isteyen B.B.Bodrumspor, Pazar günü 13.30'da başlayacak karşılaşmaya mutlak 3 puan parolası ile hazırlanıyor. Takımda sakatlıkları devam eden Çağrı Tekin, Muhammet Aran ve Emrah Öztürk'ün tedavileri sürerken, başka eksik oyuncu bulunmuyor.

B.B.Bodrumspor Eyüpspor karşılaşmasının ardından deplasmanda Kocaeli Birlik Spor ile karşılaşarak ilk devreyi tamamlayacak.