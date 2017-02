Bodrumspor Taraftarına Şok Yasak

Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un bu hafta Düzcespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya Bodrumsporlu taraftarlar alınmayacak.

Bodrumspor taraftarları Düzce il güvenlik kurulunun aldığı karar sonrası şok yaşarken verilen karara tepki gösterdiler. Bu sezon tüm deplasmanlara giderek, gittikleri tüm deplasmanlarda rakip taraftar gruplarıyla dostluk kurarak örnek bir davranış sergileyen Bodrumsporlu taraftarlar alınan bu karar sonrası ilk kez bir deplasmana gidemeyecek.

Neden yasaklandı?

Bodrumspor taraftarına verilen yasak taraftarları şok ederken, verilen yasağın ilk devre Bodrum'da oynanan ve B.B. Bodrumspor'un 6-2 kazandığı karşılaşmadan sonra Düzce'de yapılan yanlış algıdan kaynaklandığı sanılıyor. B.B. Bodrumspor ile Düzcespor arasında oynanan karşılaşmada maçın atmosferi gereği bazı oyuncular arasında kısa süreli gerginlik yaşanmıştı. Futbolcular arasında yaşanan gerginliğin dışında hiçbir kötü olayın yaşanmadığı karşılaşma sonrası Düzcesporlu bazı futbolcular Düzce'de yaptıkları açıklamalarda çok kötü bir atmosferle karşılaştıklarını, herkesin küfür ettiğini, ve hatta kendilerine saldırıldığını iddia etmelerinden ötürü Düzce'de Bodrumspor için kötü bir algı yaratıldığı ve bu nedenle Düzce il güvenlik kurulunun Bodrumsporlu taraftarlara deplasman yasağı getirdiği öğrenildi.

Bodrumspor'u kabul etmediler

Yaşanan tüm bu iddialara rağmen Bodrumspor yönetimi sakinliğini korurken, Bodrumspor'a Düzce'de bulunan otellerden de yer verilmediği öğrenildi. Bodrumspor yönetiminin yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Düzce'de kalmak istediği ancak Düzce'de bulunan otellerin Bodrumspor'a yer vermemesinden dolayı Bodrumspor'un Bolu'da kalacağı öğrenildi.

"Üzüntüyle Öğrendik"

Bodrumspor yönetiminden yapılan açıklamada; "Takımımızın bu hafta sonu deplasmanda oynayacağı Düzcespor karşılaşmasına taraftarımızın alınmayacağını öğrenmiş bulunmaktayız. Gittikleri her deplasmanda uzun yıllar kalıcı dostluklar kuran taraftarımız için alınan bu kararı üzüntü ile karşılarken esefle kınıyoruz. Ayrıca yaşanan tüm olumsuz gelişmelere karşı Düzce'de dostluk kurmak adına takımımızı Düzce'de konaklatmak istedik ancak Düzce'de bulunan oteller takımımıza yer vermedi. B.B. Bodrumspor olarak, Bodrum'un Türkiye'nin Dünya'ya açılan en medeni kapısı olduğu gerçeği ve bilinciyle Bodrum'a gelen tüm takımlara göstermiş olduğumuz misafirperverlik ortadayken, yaşanan bu gelişmeler bizleri derinden üzmüştür. Şartlar her ne olursa olsun B.B. Bodrumspor olarak gittiğimiz her yere sevgi götürmeye devam edeceğiz. İnananlar asla kaybetmez" denildi.