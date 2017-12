Boğaziçi Temel Lisesi'nde 'eğitim ve kurs' bir arada

Boğaziçi Temel Lisesi Müdürü Fatma Tama, eğitim sistemlerinde 'yetenek tespiti' ve 'yönlendirmeyi' esas aldıklarını belirterek, "Öğrencinin hem okul hem de kurs ihtiyacını karşılıyoruz. Amacımız çocuğun bizden sonra iyi okullara gitmesi" dedi

Boğaziçi Temel Lisesi Müdürü Fatma Tama, okullarında 410 öğrenci bulunduğunu, yetenek tespiti ve yönlendirmeyi esas aldıklarını, hedeflerinin sadece yüksek puan değil, aynı zamanda öğrencilerine yüksek vasıf kazandırmak olduğunu belirtti.

Önümüzdeki öğretim yılında Atakum'daki yeni binalarında eğitim ve öğretim yapacaklarını açıklayan Lise Müdürü Tama, "Öğlene kadar MEB’in zorunlu programını, öğleden sonra ise üniversiteye hazırlık ve test teknikleri üzerinde çalıştığımız için öğrencilerimiz kursa ihtiyaç duymayacak şekilde üniversite sınavlarına da hazırlanmış oluyor. Öğrencinin hem okul hem de kurs ihtiyacını karşılıyoruz" dedi.

"9. sınıftan itibaren üniversiteye kadar öğrenci eğitiyoruz" diyen Tama, "Sınavlarda hem iyi notlar hem de kötü veya geçer not alan öğrencilerimiz var. Biz o çocuğa; 'Gel sen şu konulara çalış, seni ayrı bir sınava daha sokacağız' diyoruz. Sınavlar öğrenmek amaçlıdır. Amacımız öğretmek" diye konuştu.

MESLEKİ YÖNLENMELERİ

TESPİT EDİYORUZ

Öğrenmek istemeyen çocuğun velisini çağırdıklarını ve yönlendirme yaptıklarını belirten Lise Müdürü Tama, "Her çocuk derslerinde iyi olacak diye kaide yok. Bazı çocukların mesleki bir yöne doğru yönelimi olabiliyor. Biz de bu ihtiyacı tespit ediyoruz ve veliye ikna ederek, anlatıyoruz. Her veli çocuğunun yüksek yerlerde olmasını ister. Ancak bu bazen olmuyor. Sonuçta veli okulumuza bir eğitim parası ödüyor çocuğu için. Bizde her şey para değil. Ticari kaygımız yok özellikle bu konularda. Eğitimci olarak bakıyoruz olaya. 'Az kazanalım ama işimizi doğru yapalım' mantığını benimsiyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERLE BİRE BİR

GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ

Rehber öğretmenlerinin önemine değinen Boğaziçi Temel Lisesi Müdürü Fatma Tama, "3 tane rehber öğretmenimiz var. Diğer öğretmenlerin hepsi de kökeninde bir 'rehber öğretmenidir' zaten. Rehber öğretmenlerimizle hareket ediyoruz. Öğrencinin fiziki yapısından ruh sağlığına kadar her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlarla her daim bire bir görüşmeler yapıyoruz. Sorunlarını dinliyor, çözümlemeye çalışıyoruz" dedi.

Müdür Tama, sözlerini şöyle tamamladı; "Öğrencilerimiz okula severek geliyor. Kurallara uymayan, disiplinsiz çocuklara bu okulda yer yok. Herkes kurallara uymalı. Bizim derdimiz o çocuğun bizden sonra iyi okullara gitmesi. Eğitsel çalışmaların yanında bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere de önem veriyoruz. Kız, erkek, futbol, voleybol ve basket takımlarımız var." Barış GÖK

HHALK Gazetesi Eğitimci Köşe Yazarı Mehmet Aksoy, Boğaziçi Temel Lisesi Müdürü Fatma Tama'yı ziyaret etti.