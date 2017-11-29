  • BIST 102.068
  • Altın 164,801
  • Dolar 3,9597
  • Euro 4,7033
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 18 °C

Boğazlıyan’da Öğrenci Servis Araçları Denetlendi

» »
Boğazlıyan’da Öğrenci Servis Araçları Denetlendi
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde okul servis araçlarına yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile jandarma ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde okul servis araçlarına yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile jandarma ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Araçların teknik donanımları, emniyet kemerleri, araç içi kamera, okul servisi olduğunu gösterir özel işaret ve stop lambaları kontrol edilirken sürücülerin de belgeleri incelendi. Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu'nun da yer aldığı denetimde açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Vedat Oymak, öğrenci taşıma işini üstlenen firmaların araçlarının ve sürücülerinin yeterliliklerinin denetimi için zaman zaman hem İlçe Jandarma Komutanlığı hem de İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından denetime tabi tutulduğunu söyledi. Talimatlara ve kurallara uymayan sürücülere yönetmelikte yer alan hükümler gereği ceza kesildiğini vurgulayan Oymak, "Görmezden gelme, idare etme gibi durumlar kesinlikle söz konusu değil. Hatası olan kim olursa olsun ceza kesiliyor. Çocuklarımızın güvenle okullarına gidip gelmeleri için her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.

Kaymakam Davut Sinanoğlu ise,"Denetimlerde amacımız hem çocukların güven içinde taşınmalarını sağlamak hem de servis şoförlerinin standartlara uymalarını sağlayarak mağduriyetlerin önüne geçmektir. Bu noktada Boğazlıyan'da taşıma servislerinde büyük eksikliklerin olmadığını gördük ancak kontrollere de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Darıca’dan Tuşba’ya Kardeşlik Eli28 Kasım 2017 Salı 16:33
  • Miniklerin Eserleri Forum Magnesia’da Görücüye Çıktı28 Kasım 2017 Salı 16:18
  • Zarlar Eğitim İçin Atılıyor28 Kasım 2017 Salı 16:13
  • Üniversiteli Öğrencilere Büyükşehirde İntörn Eğitimi28 Kasım 2017 Salı 16:13
  • Yılın Öğretmenine Başarı Belgesi28 Kasım 2017 Salı 16:03
  • Manisa Cbü’de Fetö’den 132’si Akademik, 152 Personel Atıldı28 Kasım 2017 Salı 16:03
  • Çevre Mühendisliği Öğrencilerinden Çevre Dostu Tesislere İnceleme28 Kasım 2017 Salı 15:58
  • ‘Siyaset Atölyesi’nde’ Ulusal Güvenlik Stratejisi Konuşuldu28 Kasım 2017 Salı 15:38
  • Türk Genci Harvard’a Yüzde 100 Burs İle Kabul Edildi28 Kasım 2017 Salı 15:33
  • Tokat Belediyesi Çalışanlarına "Etkili İletişim Ve İnsan İlişkileri” Semineri28 Kasım 2017 Salı 15:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti