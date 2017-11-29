Boğazlıyan’da Öğrenci Servis Araçları Denetlendi

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde okul servis araçlarına yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile jandarma ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde okul servis araçlarına yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile jandarma ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Araçların teknik donanımları, emniyet kemerleri, araç içi kamera, okul servisi olduğunu gösterir özel işaret ve stop lambaları kontrol edilirken sürücülerin de belgeleri incelendi. Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu'nun da yer aldığı denetimde açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Vedat Oymak, öğrenci taşıma işini üstlenen firmaların araçlarının ve sürücülerinin yeterliliklerinin denetimi için zaman zaman hem İlçe Jandarma Komutanlığı hem de İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından denetime tabi tutulduğunu söyledi. Talimatlara ve kurallara uymayan sürücülere yönetmelikte yer alan hükümler gereği ceza kesildiğini vurgulayan Oymak, "Görmezden gelme, idare etme gibi durumlar kesinlikle söz konusu değil. Hatası olan kim olursa olsun ceza kesiliyor. Çocuklarımızın güvenle okullarına gidip gelmeleri için her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.

Kaymakam Davut Sinanoğlu ise,"Denetimlerde amacımız hem çocukların güven içinde taşınmalarını sağlamak hem de servis şoförlerinin standartlara uymalarını sağlayarak mağduriyetlerin önüne geçmektir. Bu noktada Boğazlıyan'da taşıma servislerinde büyük eksikliklerin olmadığını gördük ancak kontrollere de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.