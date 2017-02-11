Bölge Barolarından Yeni Anayasa Açıklaması

Diyarbakır Baro Başkanı Avukat Ahmet Özmen, bölge baroları adına, "Yeni bir anayasaya ihtiyaç bulunduğuna ilişkin görüşlerimizi bir kez daha tekrarlamak...

Diyarbakır Baro Başkanı Avukat Ahmet Özmen, bölge baroları adına, "Yeni bir anayasaya ihtiyaç bulunduğuna ilişkin görüşlerimizi bir kez daha tekrarlamak isteriz. Toplumun ihtiyacı olan demokratik, sivil ve kuvvetler ayrılığına dayanan yeni bir anayasadır" dedi.

Diyarbakır'da toplanan doğu ve güneydoğu bölge baro başkanları, gerçekleştirecekleri toplantı öncesi basın açıklaması yaptı. Bölge baroları adına basın açıklamasını okuyan Diyarbakır Baro Başkanı Avukat Ahmet Özmen, bütün olumsuz gelişmelerin yanı sıra olağanüstü hal koşullarının yaşandığı bu günlerde, olağan dönemlerin de kaderini belirleyecek ülkenin bütün bir hukuk ve siyasal sistemini etkileyecek bir anayasa değişikliği sürecine tanıklık ettiklerini söyledi. Özmen, "Bölge baroları olarak böylesi bir anaya değişikliğinin bütün toplumu ve ülke geleceğini ilgilendirmesi nedeni ile anayasa yapım süreçlerinin demokrasinin gereği olarak hazırlanma sürecine, teklif, görüşme ve oylama süreçlerine toplumsal tüm kesimlerin katılım ve temsiliyetinin sağlanması gerektiğini savunmaktayız. Bir darbe ürünü olan ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayamayan ve bundan dolayı defalarca değişikliğe uğrayan mevcut 1982 anayasasının yeni bir anayasaya ihtiyaç bulunduğuna ilişkin görüşlerimizi bir kez daha tekrarlamak isteriz. Toplumun ihtiyacı olan demokratik sivil ve kuvvetler ayrılığına dayanan yeni bir anayasadır. Referandum sonucu ne olursa olsun siyasi partilerin sivil toplum örgütü ve kuruluşların yani toplumun tüm kesimlerinin hazırlık sürecine dahil edileceği demokratik özgürlükçü evrensel insan haklarına dayalı ülkedeki bütün farklılıkları ve zenginlikleri gözeten yeni bir anayasa ihtiyacı asla ortadan kalkmayacaktır" dedi.