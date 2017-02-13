Bölge Genelinde Hafif Kar Yağışı Bekleniyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü havanın Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de hafif kar yağışı, Adıyaman'a ise yüksek kesimlerde karla karışık...

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü havanın Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de hafif kar yağışı, Adıyaman'a ise yüksek kesimlerde karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Veri ve Tahmin Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de parçalı, çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışı beklenmektedir. Adıyaman'da ise yer yer aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir" denildi.

Merkez, ayrıca bölge geneli için çığ uyarısını yeniledi.