Bölge Genelinde, Zam Şampiyonu Mandalina Oldu

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık yüzde 0,51 artış gerçekleşti.

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık yüzde 0,51 artış gerçekleşti. Şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 27,52 ile mandalinada, en çok düşüş ise 26,82 ile domateste oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerini kapsayan TRB1 İstatistiki Bölgesinin Şubat ayı TÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, 2017 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,51 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,43 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,22 artış gerçekleşti.

Bölgede ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 3,69 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti.

Şubat ayında endekste yer alan gruplardan sağlıkta yüzde 1,81, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,98, eğlence ve kültürde yüzde 0,89, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 0,85, haberleşmede yüzde 0,76, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,47, lokanta ve otellerde yüzde 0,44 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE'de en yüksek artış yüzde 22,35 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

Bölgede seçilmiş maddeler arasında en yüksek fiyat artışı gösteren ise Mandalina'da oldu.

Mandalinanın ortalama fiyatı bir önceki aya göre yüzde 57,90, şehirlerarası otobüs ücreti yüzde 22,62, portakal yüzde 18,43, tuvalet kağıdı yüzde 10,70, röntgen ücreti yüzde 8,26 oranında arttı.

Bölgede seçilmiş maddeler arasında en fazla fiyat düşüşü gösteren ise domates oldu. Domatesin ortalama fiyatı bir önceki aya göre yüzde 26,82, kabak yüzde 21,36, karnıbahar yüzde 21,05, kadın ceket yüzde 15,64, kadın bot yüzde 14,23 oranında düşüş gösterdi.