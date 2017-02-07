  • BIST 87.066
  • Altın 146,930
  • Dolar 3,7171
  • Euro 3,9623
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 15 °C
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Bölge Sanayicisi Umutlu

» »
Bölge Sanayicisi Umutlu
Diyarbakır ve bölgede yatırım yapan sanayiciler, 678 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile umutlandı.

Diyarbakır ve bölgede yatırım yapan sanayiciler, 678 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile umutlandı.

Kararname ile birlikte kamu yatırımlarında gerçekleşecek olan mal alımlarının bölge sanayicisinden alınmasının zorunlu hale gelmesi, kapasite küçültmeye giden sanayicinin kapasite artırmasına ve bölgedeki işsizlik sorunun giderilmesi için büyük ölçüde fayda sağlayacağı belirtildi. Kamu alımlarında yerel üretim yapan sanayiciye öncelik verilmesinin bölge sanayicisinin tam kapasite ile çalışmasını sağlayacağını belirten Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, kamu ihalelerinde bölge sanayicisine öncelik verilmesi bölge sanayisinin gelişmesine ve bölgenin kangrenleşen sorunu olan işsizlik sorunun giderilmesine büyük ölçüde fayda sağlayacağını söyledi.

"Karara riayet edilmeli"

Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği Başkanı Nevin İl, kararnamenin bölge üreticisini destekleyen bir kararname olduğunu belirterek, "Ancak Sanayicilerimizden bu alımı yapacak olan yetkililerin bu kararlara riayet etmeleri ve hassas davranmaları gerekiyor. Bölgesel ekonominin gelişiminde ve aynı zamanda istihdamın artmasında çok önemlidir. Özellikle bölgemizde yaşanan işsizlik sorununun çözümüne büyük ölçüde destek olacaktır" dedi.

"Bölgede işsiz kalmaz"

Bölgede ve Diyarbakır'da Ağır sanayi sektöründe faaliyet yürüten Mina Galvaniz Yönetim Kurulu Başkanı Recep Özekinci, organize sanayi bölgesinde bulunan fabrikaların alt kapasiteyle üretim yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kendimizden örnek verirsek Bölgede tek olan fabrikamızda Yıllık üretim kapasitesi 60.000 ton olan fabrikamızda tam kapasiteyle çalışma yürütememekteyiz. Tam kapasite ile çalıştığımız zaman en kötü zamanda 500 insanımıza istihdam sağlamış olacağız. İlimizde ve bölgemizde üretim yapan tüm sanayiciler tam kapasiteyle çalışmalarını yürütürse bölgede işsizlik diye bir şey olmayacaktır."

"Kanun en kısa zamanda hayata geçirilmeli"

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde 21 bin metrekaresi kapalı toplam 25 bin metrekare alan üzerinde Alüminyum Kompozit Panel ve Alüminyum Profil üreten Şimşek Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Şimşek ise son dönemlerde birçok işletmenin bölgede kapasite küçültmeye gittiğini belirtti. Şimşek, "Özellikle bölgemizde sanayi sektöründe üretici firmaların ayakta durmasına büyük oranda katkı sağlayacak bir düzenlemedir. Doların istikrarsız bir seyir izlediği bu dönemde yerel üretimi desteklemek gerekiyor. Bu nedenle hükümetimizin almış olduğu bu karar yerinde ve çok doğru bir karardır. Sadece yasal düzenleme yapmak yetmiyor aynı zamanda uygulayıcıların bu yasaya riayet etmesi önemlidir. Kararın hayata geçirilmesi için Devletimizin özellikle bürokrasideki yetkilileri uyarıp uygulamayı en kısa sürede hayata geçirmeleri gerekmektedir" dedi.

Bölge Sanayicisi Umutlu

Bölge Sanayicisi Umutlu

Bölge Sanayicisi Umutlu

Bölge Sanayicisi Umutlu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Darende Sanayi Sitesi İle İlgili İstişare Toplantısı Düzenlendi07 Şubat 2017 Salı 11:28
  • İzmir’den Çanakkale’ye Yardım Eli07 Şubat 2017 Salı 11:28
  • Maltepe Belediyesinden Kişisel Eğitim Kursları07 Şubat 2017 Salı 11:28
  • Gençlerden Kanser Hastalarına Moral Ziyareti07 Şubat 2017 Salı 11:28
  • Marmarisli Sporcu Türkiye Yıldız Erkeklerde Üçüncü Oldu07 Şubat 2017 Salı 11:23
  • Kulp Yatılı Bölge Ortaokulu Türkiye Gruplar Kros Yarışmalarına Gidiyor07 Şubat 2017 Salı 11:23
  • Antalya’da ‘O Ses Türkiye’ Yarışması Heyecanı Yaşandı07 Şubat 2017 Salı 11:23
  • Milletvekili Nejat Koçer, Antep’e, ’Gazilik’ Unvanı Verilişinin 96’nci Yıl Dönümünü Kutladı07 Şubat 2017 Salı 11:23
  • Gökçek’ten Çanakkale Depremi Açıklaması07 Şubat 2017 Salı 11:23
  • Varto Belediyesinden Bank Ve Çöp Kutusu Dağıtımı07 Şubat 2017 Salı 11:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti