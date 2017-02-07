Bölge Sanayicisi Umutlu

Diyarbakır ve bölgede yatırım yapan sanayiciler, 678 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile umutlandı.

Diyarbakır ve bölgede yatırım yapan sanayiciler, 678 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile umutlandı.

Kararname ile birlikte kamu yatırımlarında gerçekleşecek olan mal alımlarının bölge sanayicisinden alınmasının zorunlu hale gelmesi, kapasite küçültmeye giden sanayicinin kapasite artırmasına ve bölgedeki işsizlik sorunun giderilmesi için büyük ölçüde fayda sağlayacağı belirtildi. Kamu alımlarında yerel üretim yapan sanayiciye öncelik verilmesinin bölge sanayicisinin tam kapasite ile çalışmasını sağlayacağını belirten Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, kamu ihalelerinde bölge sanayicisine öncelik verilmesi bölge sanayisinin gelişmesine ve bölgenin kangrenleşen sorunu olan işsizlik sorunun giderilmesine büyük ölçüde fayda sağlayacağını söyledi.

"Karara riayet edilmeli"

Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği Başkanı Nevin İl, kararnamenin bölge üreticisini destekleyen bir kararname olduğunu belirterek, "Ancak Sanayicilerimizden bu alımı yapacak olan yetkililerin bu kararlara riayet etmeleri ve hassas davranmaları gerekiyor. Bölgesel ekonominin gelişiminde ve aynı zamanda istihdamın artmasında çok önemlidir. Özellikle bölgemizde yaşanan işsizlik sorununun çözümüne büyük ölçüde destek olacaktır" dedi.

"Bölgede işsiz kalmaz"

Bölgede ve Diyarbakır'da Ağır sanayi sektöründe faaliyet yürüten Mina Galvaniz Yönetim Kurulu Başkanı Recep Özekinci, organize sanayi bölgesinde bulunan fabrikaların alt kapasiteyle üretim yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kendimizden örnek verirsek Bölgede tek olan fabrikamızda Yıllık üretim kapasitesi 60.000 ton olan fabrikamızda tam kapasiteyle çalışma yürütememekteyiz. Tam kapasite ile çalıştığımız zaman en kötü zamanda 500 insanımıza istihdam sağlamış olacağız. İlimizde ve bölgemizde üretim yapan tüm sanayiciler tam kapasiteyle çalışmalarını yürütürse bölgede işsizlik diye bir şey olmayacaktır."

"Kanun en kısa zamanda hayata geçirilmeli"

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde 21 bin metrekaresi kapalı toplam 25 bin metrekare alan üzerinde Alüminyum Kompozit Panel ve Alüminyum Profil üreten Şimşek Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Şimşek ise son dönemlerde birçok işletmenin bölgede kapasite küçültmeye gittiğini belirtti. Şimşek, "Özellikle bölgemizde sanayi sektöründe üretici firmaların ayakta durmasına büyük oranda katkı sağlayacak bir düzenlemedir. Doların istikrarsız bir seyir izlediği bu dönemde yerel üretimi desteklemek gerekiyor. Bu nedenle hükümetimizin almış olduğu bu karar yerinde ve çok doğru bir karardır. Sadece yasal düzenleme yapmak yetmiyor aynı zamanda uygulayıcıların bu yasaya riayet etmesi önemlidir. Kararın hayata geçirilmesi için Devletimizin özellikle bürokrasideki yetkilileri uyarıp uygulamayı en kısa sürede hayata geçirmeleri gerekmektedir" dedi.