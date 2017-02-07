  • BIST 87.477
  • Altın 148,104
  • Dolar 3,7390
  • Euro 3,9945
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 11 °C
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • Halkımız Güçlü Türkiye için 'evet' diyecektir
  • 'O formaya aşığım'
  • Büyükşehir'in mücadele araçları görüntülendi
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle

Bölgede FETÖ operasyonları sürüyor

»
Bölgede FETÖ operasyonları sürüyor
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Giresun'da 3 öğretmen, Çorum'da 7 kişi, Sinop'ta ise 2 asker tutuklandı

Giresun’daki okullarda görevli milli eğitim öğretmenlerinden ByLock kullandığı tespit edilen 5 öğretmen dün Giresun Adliyesine sevk edilmişti. Sabah saatlerinden itibaren adliyede ifade veren öğretmenlerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan adliyeye sevk edilen 2 öğretmen hakkında da adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan İ.S, Y.D, H.İ.D, M.K, Ş.Y, A.T. ve A.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bir süre önce açığa alınan öğretmen ve üsteğmen ile üniversite öğrencilerinden oluşan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SİNOP'TA İKİ ASKER TUTUKLANDI 

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2'si eski polis, 1'i eski asker, 1'i sivil 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülen zanlılardan eski polis Y.T. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen eski polis R.C. ile eski asker E.E. tutuklandı, eski bir polisin kızı olduğu öğrenilen A.T. ise adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 28 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 4'ü daha önce adli makamlarca serbest bırakılmıştı. 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mezarlıkta şüpheli ölüm05 Şubat 2017 Pazar 20:06
  • Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 ölü05 Şubat 2017 Pazar 19:45
  • Buzda kayan amca hayatını kaybetti05 Şubat 2017 Pazar 19:44
  • Kaçak içki operasyonu05 Şubat 2017 Pazar 19:37
  • FETÖ'den 4 polis daha tutuklandı05 Şubat 2017 Pazar 19:18
  • Fatsa'da korkutan yangın05 Şubat 2017 Pazar 19:16
  • Polis ve jandarma göz açtırmıyor05 Şubat 2017 Pazar 19:15
  • DEAŞ operasyonunda 27 kişi gözaltında05 Şubat 2017 Pazar 19:05
  • ByLock'tan ikinci kez gözaltına alındılar05 Şubat 2017 Pazar 18:54
  • Sevinçlerini askerlere sarılarak kutladılar04 Şubat 2017 Cumartesi 10:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti