Bölgede FETÖ operasyonları sürüyor

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Giresun'da 3 öğretmen, Çorum'da 7 kişi, Sinop'ta ise 2 asker tutuklandı

Giresun’daki okullarda görevli milli eğitim öğretmenlerinden ByLock kullandığı tespit edilen 5 öğretmen dün Giresun Adliyesine sevk edilmişti. Sabah saatlerinden itibaren adliyede ifade veren öğretmenlerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan adliyeye sevk edilen 2 öğretmen hakkında da adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan İ.S, Y.D, H.İ.D, M.K, Ş.Y, A.T. ve A.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bir süre önce açığa alınan öğretmen ve üsteğmen ile üniversite öğrencilerinden oluşan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SİNOP'TA İKİ ASKER TUTUKLANDI

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2'si eski polis, 1'i eski asker, 1'i sivil 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülen zanlılardan eski polis Y.T. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen eski polis R.C. ile eski asker E.E. tutuklandı, eski bir polisin kızı olduğu öğrenilen A.T. ise adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 28 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 4'ü daha önce adli makamlarca serbest bırakılmıştı. 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.