Bölgenin Kalbi Yyü’ Ye Emanet

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi, son teknolojiyle donatılan kardiyoloji servisiyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin tümüne hizmet...

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi, son teknolojiyle donatılan kardiyoloji servisiyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin tümüne hizmet veriyor.

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Hakkı Şimşek, "Türkiye'de Kardiyoloji alanında verilen hizmetlerin hemen hemen tamamını burada rutin bir şekilde vermekteyiz. Vatandaşlarımızın başka merkezlere gitmelerine gerek yoktur" dedi.

Konuya ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Hakkı Şimşek, burada gerçekleştirilen "Kapalı yöntemle kapak değişimi" uygulamasıyla birçok hastanın ameliyatsız bir şekilde tedavi edildiğini belirterek, "Kardiyoloji alanındaki son yeniliklerden olan "kapak hastalıklarında" teknolojinin bizlere sunduğu en büyük imkanlardan bir tanesi olan "Kapalı yöntemle kapak değişimi" tedavisini yaklaşık olarak 2 yıldır kliniğimizde uygulamaktayız. Bu güne kadar çok olumlu ve güzel neticeler aldık. Burada tamamen kapalı yöntemle yani kasıktan girilerek kalp kapağını değiştirmekteyiz. Bu tedavi yöntemini uyguladığımız hastalarımızda bundan oldukça memnundurlar. Bu uygulama kardiyoloji alanındaki en son güncel tedavi yöntemidir" ifadelerini kullandı.

Beyin, kalp ve bacak damarlarının ameliyatsız bir şekilde açılması gibi tedavi yöntemlerinin de burada başarılı bir şekilde uyguladıklarını ifade eden Doç. Dr. Şimşek, özellikle yaşlılarda kireçlemeye bağlı olarak gelişen kalsifikasyon ve gençlik yıllarında geçirilen romatizmal hastalıklara bağlı olarak kalp kapaklarında dejenerasyon yaşandığını bunun da açık ameliyatları imkansız hale getirdiğini belirtti.

"Bu uygulamayla hastalarımız ameliyatsız bir şekilde sağlıklarına kavuşuyor"

Doç. Dr. Şimşek, "Burada kalp kapaklarının yapısı bozulduğu için kalp kapakçıklarında daralma ve kaçak olmaktadır. Özellikle yaşlılarda ve ameliyat riski bulunan hastalarımızda son teknolojik ürün olan "Kapalı yöntemle kapak değişimi" tedavisi ile hastalarımızın hem göğüsleri yarılmamış oluyor, hem de ömür boyu komadin denilen kan sulandırıcı ilaçlarını kullanmalarına gerek kalmıyor. Yine hastanede yatışları olmadan kısa süre içerisinde taburcu olarak sosyal hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilmektedirler" diye konuştu.

"Doğu Anadolu Bölgesi'nin tümüne hitap etmekteyiz"

"Bu yöntem bazı hayvanlardan alınan kalp zarından yapılan kapakçıkların kasıktan girmek suretiyle kalbe ulaştırılmasını sağlıyoruz" diyen Şimşek, "Bu sayede hastamız büyük bir ameliyattan kurtulmuş oluyor ve kısa süre içerisinde tedavileri tamamlanarak taburcu olabiliyor. Bu tür hastalarımız özellikle nefes darlığı şikayetleri ile bizlere gelmekte tedavi yöntemi ile buna da son verilebilmektedir. Hastalarımız açısından son derece konforlu olan tedavi yöntemi ciddi bir deneyim gerektirmektedir. Oldukça zorlu bir işlemdir. Bu her kardiyoloji merkezinde uygulanabilen bir işlem değildir. Bölgemizde ve ilimizde de sadece burada bu işlem yapılabilmektedir. Bu yüzden çevre illerimizdeki vatandaşlarımızın da batı illerine gitmek yerine ilimizi tercih ettiklerini görmekteyiz bu son derece önelidir. Bizler bu anlamda da Doğu Anadolu Bölgesi'nin tümüne hitap etmekteyiz" şeklinde konuştu.

"Daha önce yürüyemezken şimdi kazma kürek işi bile yapabiliyorum"

Nefes darlığı ve çarpıntı şikayeti ile Dursun Odabaş Tıp Merkezine geldiğini anlatan 83 yaşındaki Sabri Çeşme, "Daha önce ciddi anlamda bir nefes darlığı ve çarpıntım oluyordu. Mart 2015'de burada ameliyatsız bir şekilde tedavi oldum. Şimdi evimle çarşı arasında hiç araca binmeden gidip gelebiliyorum. Evimin bahçesinde kazma kürek işi bile yapabiliyorum iki katlı olan evimin merdivenlerinden rahat bir şekilde inip çıkabiliyorum" dedi.

"Sedye üzerinden hastaneye getirildim"

Sedye üzerinde hastaneye getirildiğini anlatan 63 yaşındaki İsmail Har ise "Evde birkaç defa kalp krizi geçirdim. Hastaneye gittiğimde kalbimin yüzde 20 kapasite ile çalıştığını söylediler. Buraya sedye üzerinde getirildim. Burada 4 gün yattım daha sonra kapalı yöntemle ameliyat oldum. Şimdi çok şükür iyiyim. Ameliyattan önce ben ne konuşabilir ne yürüyebiliyordum. Şimdi nefesim açıldı rahat bir şekilde yürüyebilmekteyim" ifadelerini kullandı.