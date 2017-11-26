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Bölgesel Amatör Ligi

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Bölgesel Amatör Ligi
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5'inci Grup maçında, Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Adana Kürkçülerspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5'inci Grup maçında, Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Adana Kürkçülerspor ile 1-1 berabere kaldı.

Kilis 7 Aralık Stadyumunda oynanan Bölgesel Amatör Ligi 5'inci Grupta, Kilis Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı Adana Kürkçülerspor ile 1-1 berabere kaldı. Çekişmeli ve heyecanlı geçen maçta Kilis Belediyspor'un golünü 74. Dakikada Furkan Uncuer, Adana Kürkçülerspor'un golünü ise 20. dakikada Gökhan Ziyanak kaydetti.

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