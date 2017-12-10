Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5'inci Grup maçında, Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Niğde Azatlıspor'u 10-1 yendi.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5'inci Grup maçında, Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Niğde Azatlıspor'u 10-1 yendi.

Kilis 7 Aralık Stadyumunda oynanan Bölgesel Amatör Ligi 5'inci Grupta, Kilis Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı Niğde Azatlıspor'u 10-1 gibi farklı bir skorla yenerek, 3 puanın sahibi oldu. Çekişmeli ve heyecanlı geçen maçta Kilis Belediyspor'un gollerini dakika 2 ile 35'de Furkan Uncuer, dakika 8 ile 73'de Ahmet Yiğitel, dakika 11'de Samuel Owalabi Dakika 17'de Samet Alpaslan penaltıdan, dakika 55'de Hasan Acar, dakika 69'da Fatih Demircan, dakika 71'de Eren Erol kendi kalesine, dakika 76'da Emrah Yücetaş atarken, Niğde Azatlıspor'un tek golü ise 88. dakikada Hakan Aydın'dan geldi.