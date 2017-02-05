Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5'inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Ceyhanspor ile 2-2 berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5'inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Ceyhanspor ile 2-2 berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Ligi 5'inci Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Kilis Belediyespor ile Ceyhanspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında daha atak bir oyun oynayan ev sahibi Kilis Belediyespor,20 penaltı ve 32 dakikada Ebubekir Kone'nin golleri ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Ceyhansporun gollerini 72 dakikada Tekin Bayraktar, 81 dakikada penaltıdan Furkan Yıldırım, kaydetti.